Pamela | interrogati altri due nigeriani Uno andava verso la Svizzera

ilgiornale

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Un nigeriano è stato bloccato oggi a Milano: anche lui - come Innocent Oseghale - sarebbe coinvolto nell'omicidio diMastropietro, la 18enne romana il cui corpo è stato trovato sezionato all'interno di due trolley a Macerata.L'uomo è stato intercettato dai carabinieri nella stazione Centrale: è stato individuato grazie alle indicazioni dei colleghi marchigiani, a cui sarà consegnato già oggi.La procura di Macerata ha ascoltato diversi migranti, ma al momento - precisano i pm - "non sono stati effettuati fermi" e non ci sarebberoindagati oltre a Oseghale e un altro pusher, rimasto finora a piede libero. Non è chiaro se l'uomo fermato oggi sia proprio lui o se si tratta di una terza persona.