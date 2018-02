Pagelle Fiorentina-Juventus 0-2 | i fischi non intimoriscono Bernardeschi

Pagelle/ Fiorentina-Juventus : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 24^ giornata) : PAGELLE Fiorentina Juventus: Fantacalcio, i voti del match atteso oggi al Franchi. Chi sono i migliori e i peggiori di questo match della 24^ giornata di Serie A?.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 21:38:00 GMT)

Pagelle Bologna-Fiorentina 1-2 - doppio gol da calcio d’angolo : Pagelle Bologna-Fiorentina – Si sono concluse le gare delle 15 valide per la 23^ giornata del campionato di Serie A, grandi emozioni ed importanti indicazioni per il proseguo del campionato. Succede di tutto nella partita tra Bologna e Fiorentina, in particolare modo verrà ricordato per il doppio gol da calcio d’angolo, prima Veretout e poi Pulgar. Nel finale in rete Chiesa. Finisce 1-2. Pagelle Bologna-Fiorentina Bologna: Mirante ...

Pagelle Fiorentina-Verona 1-4 : difesa viola da horror - brilla Kean : Pagelle Fiorentina-Verona – Clamoroso al ‘Franchi’. Il Verona cala il poker e sotterrando la Fiorentina che incassa la seconda sconfitta consecutiva. difesa da brividi dei viola, capace di prendere goal quasi in ogni ripartenza degli scaligeri. Tre punti preziosissimi per il Verona in chiave salvezza. I gialloblù rialzano la testa e salvano la panchina di Pecchia. Da sottolineare la doppietta di Kean, attaccante di proprietà ...

Pagelle Sampdoria-Fiorentina 3-1 - Quagliarella non sbaglia mai : Pagelle Sampdoria-Fiorentina – Si è conclusa la 21^ giornata del campionato di Serie A, spettacolo e gol nella gara tra Sampdoria e Fiorentina, mattatore Fabio Quagliarella, sempre più decisiva in chiave realizzativa. Nel secondo tempo di nuovo in campo Duvan Zapata dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori per qualche partita. Match troppo brutto per essere vero per i viola, la squadra di Stefano Pioli mai in partita, fuori casa ...

Pagelle / Fiorentina Inter (1-1) : Fantacalcio - i voti della partita. Joao Mario il peggiore in campo : Pagelle Fiorentina Inter: Fantacalcio, i voti e i giudizi sulla partita al Franchi. Ottimo l'impatto sul match di Babacar. Delude Nagatomo mentre Joao Mario è il peggiore in campo.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 11:53:00 GMT)

Pagelle / Fiorentina Inter (1-1) : Fantacalcio - i voti della partita. Simeone e Eysseric decisivi - male Thereau : PAGELLE Fiorentina Inter: Fantacalcio, i voti e i giudizi sulla partita al Franchi. Icardi implacabile, ma Simeone risponde alla grande. Giovanni Simeone ed Eysseric decisivi, male Thereau(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 10:53:00 GMT)

Pagelle/ Fiorentina Inter (1-1) : Fantacalcio - i voti della partita : spiccano Chiesa e Handanovic : Pagelle Fiorentina Inter: Fantacalcio, i voti e i giudizi sulla partita al Franchi. Icardi implacabile, ma Simeone risponde alla grande. Handanovic il migliore dei suoi, che impatto Babacar!(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 09:35:00 GMT)

Pagelle/ Fiorentina Inter (1-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata) : PAGELLE Fiorentina Inter: Fantacalcio, i voti e i giudizi sulla partita al Franchi. Icardi implacabile, ma Simeone risponde alla grande. Handanovic il migliore dei suoi, che impatto Babacar!(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 23:05:00 GMT)

Pagelle Fiorentina-Inter 1-1 : Joao Mario inguardabile - Simeone decisivo : Pagelle Fiorentina-Inter – Dopo il pareggio tra Chievo ed Udinese, si è giocato il secondo match della 20^ giornata del campionato di Serie A, in campo Fiorentina ed Inter, partita non spettacolare ma emozioni che non sono comunque mancate fino al termine della partita. La squadra di Luciano Spalletti è un film già visto, gioca male, anzi malissimo ma passa in vantaggio con Mauro Icardi. Nel finale però il pareggio di Simeone rende ...

Fiorentina-Inter 1-1 Pagelle - voti e highlights 20^ giornata : botta e risposta tra Icardi e Simeone (VIDEO) : Fiorentina-Inter 1-1 pagelle, voti e highlights 20^ giornata: botta e risposta tra Icardi e Simeone (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Inter – Finisce in parità, 1- 1, il secondo anticipo della 20° giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Al gol di Icardi ad inizio ripresa risponde nei minuti di recupero la prodezza di Simeone. ...

Pagelle/ Fiorentina Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 20giornata - primo tempo) : Pagelle Fiorentina Inter: Fantacalcio, i voti e i giudizi sulla partita al Franchi per la Serie A. Chi i peggiori e i migliori del match?.

Pagelle/ Fiorentina Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata - primo tempo) : Pagelle Fiorentina Inter: Fantacalcio, i voti e i giudizi sulla partita al Franchi in programma per la 20^ giornata del Campionato di Serie A. Chi sono stati i migliori e i peggiori?.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 22:02:00 GMT)

Pagelle / Fiorentina Milan (1-1) : voti della partita - Simeone Mvp viola (Serie A 19^ giornata) : PAGELLE Fiorentina Milan: i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata. I giudizi su migliori e peggiori al Franchi, le nostre valutazioni per il Fantacalcio(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 18:18:00 GMT)

Pagelle / Fiorentina Milan (1-1) : voti della partita - i migliori tra i rossoneri (Serie A 19^ giornata) : Pagelle Fiorentina Milan: i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata. I giudizi su migliori e peggiori al Franchi, le nostre valutazioni per il Fantacalcio(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 16:03:00 GMT)