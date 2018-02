Omicidio Pamela - due nigeriani sotto torchio : uno bloccato a Milano - l'altro a Macerata : Sono due i nigeriani, al momento non in stato di fermo, sotto interrogatorio in queste ore nell'inchiesta sulla morte della 18enne romana Pamela Mastropietro, che vede già indagati per concorso in Omicidio due pusher nigeriani

Omicidio Pamela - nigeriano bloccato a Milano : Un nigeriano di 27 anni è stato bloccato dai Carabinieri di Milano in Stazione Centrale perché sospettato di un coinvolgimento nell'Omicidio di Pamela, la ragazza di 18 anni di Macerata il cui cadavere è stato trovato in due trolley

La morte di Pamela - 'due pugnalate all'altezza dell'addome' : torna l'ipotesi dell'Omicidio : Due segni compatibili con pugnalate all'altezza dell'addome di Pamela Mastropietro. Le prime risultanze dell'autopsia farebbero pensare a un omicidio. Al momento però è prematuro dire con certezza ...

Quarto Grado/ Anticipazioni 9 febbraio : l'Omicidio di Pamela Mastropietro e i giorni bui di Macerata : Quarto Grado, Anticipazioni 9 febbraio: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano in onda alle 21.15 con una puntata dedicata all'omicidio di Pamela e ai giorni bui di Macerata.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 07:49:00 GMT)

Omicidio Pamela - nessuna risposta dalla seconda autopsia : ancora incerte le cause della morte : ROMA- 'I primi esiti espletati dalla consulenza medico-legale non hanno consentito di acquisire risultati altamente significativi sul piano probatorio. Questo perché i resti del cadavere sono ...

"Scarceratelo pure..." - furia Storace su Omicidio Pamela : "Scarceratelo pure: faremo la fila per rendergli il fatto suo. Maledetto". Francesco Storace su Twitter inveisce contro Innocent Oseghale, il nigeriano finito in carcere per la morte di Pamela ...

Macerata - l'ombra della mafia nigeriana dietro l'Omicidio di Pamela Mastropietro Video : La #mafia nigeriana è un'organizzazione di stampo criminale che dagli anni ottanta è presente nel paese africano e, soprattutto a to dell'attuale immigrazione di massa, risulta attiva da diverso tempo anche in Italia. Secondo quanto riportano diverse inchieste giornalistiche, tale #mafia si occupa di diversi settori illegali, come il traffico di esseri umani, di droga o il racket della prostituzione di strada. Recentemente la stessa mafia ...

La vendetta di Macerata : dall’Omicidio di Pamela alla sparatoria di Traini : Dice che avrebbe voluto ammazzarlo in tribunale, poi ha cambiato idea e ha sparato all’impazzata sui migranti. Luca Traini si sente un giustiziere: «Quando era tutto finito e avevo vuotato ormai i caricatori, sono andato a Pollenza. Mi sono fermato con l’auto proprio nel luogo dove avevano ritrovato le valigie con i poveri resti di Pamela e là sono rimasto, per qualche minuto, in raccoglimento. L’avevo appena vendicata, sparando trenta colpi. E ...

Pamela Mastropietro - il Gip esclude l'Omicidio. Meloni all'attacco : "Precedente gravissimo" : Forse il "killer" di Pamela Mastropietro non era un killer. Com’è noto ieri il Gip ha escluso l’omicidio dalla convalida dell'arresto di Innocent Oseghale, il 29enne nigeriano fermato dopo il...