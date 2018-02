OM incontra Ultimo al Festival di Sanremo 2018 | il cantautorap in gara con Il ballo delle

optimaitalia

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Da oggi, venerdì 9 febbraio, è disponibile in tutti i negozi e in digital download l'album di, Peter Pan.In conferenza stampa,aldiha presentato le nuove canzoni disponibili da oggi, giorno della finale della categoria Nuove Proposte della kermesse canora.Insieme a Lorenzo Baglioni,è tra le giovani promesse della musica italiana preferite da pubblico e critica e potrebbe aggiudicarsi un post sul podio della classifica conclusiva che conosceremo in diretta oggi intorno alle ore 22.30.Peter Pan è un "album sulle cose che le persone non hanno, spero che venga compreso", dichiarache si definisce un"perché ho fatto studio classico della musica e poi sono arrivato ad ascoltare hip hop".ha cercato di fare un cocktail tra il cantautorato e l'hip hop e ciò che ne deriva è un genere musicale nuovo che lui ...