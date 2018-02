Olimpiadi | via fra sport e diplomazia Pence evita di vedere i nordcoreani

Via alle Olimpiadi invernali. Il presidente coreano Moon stringe la mano alla sorella di Kim : Via alle Olimpiadi invernali. Il presidente coreano Moon stringe la mano alla sorella di Kim Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in ha fatto il suo ingresso in tribuna d’onore e prima di prendere posto ha salutato con una stretta di mano ricambiata Kim Yo-jong, la sorella più giovane del leader nordcoreano Kim Jong-un.Continua […] L'articolo Via alle Olimpiadi invernali. Il presidente coreano Moon stringe la mano alla sorella ...

Olimpiadi invernali al via : ecco quanto vale una medaglia olimpica per gli azzurri : Gli azzurri incasseranno per un oro più di Australia, Usa e Francia L'articolo Olimpiadi invernali al via: ecco quanto vale una medaglia olimpica per gli azzurri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Al via le Olimpiadi invernali : Coree unite : Questo l'elenco degli iscritti con le Federazioni di appartenenza: Federazione Italiana Sport invernali , FISI, BIATHLON , 10, +1 riserva in Italia Uomini , 5, : Thomas Bormolini, Thierry Chenal, ...

Olimpiadi al via - c'è anche la sorella di Kim : Per l'Italia è arrivato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, accompagnato dal ministro dello Sport, Luca Lotti. A guidare la delegazione di Pyongyang al sud la sorella del leader nordcoreano Kim ...

Diretta Olimpiadi Invernali 2018/ Pyeongchang Cerimonia di apertura - streaming video e tv. Al via la sfilata! : Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018, Cerimonia inaugurale streaming video e Diretta tv: ecco il grande evento con cui si aprono i Giochi (oggi 9 febbraio)(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 12:23:00 GMT)

Olimpiadi invernali 2018 al via : un doodle di Google per festeggiare : Google festeggia con un doodle l'avvio delle Olimpiadi invernali 2018. La Corea che sorride dicendo kimchi al posto di cheese, mangia bulgogi e gioca a baduk guarda ai Giochi come a un'occasione per ...

Al via le Olimpiadi di PyeongChang : quante speranze hanno gli azzurri? : In una disciplina in cui il tricolore una volta primeggiava nel mondo, è rimasto uno dei pochi a riuscire a competere per quanto riguarda i nostri colori.Attenzione anche agli outsider: insomma, l'...

Al via le Olimpiadi invernali : uno show sempre più universale : Ventitrè Olimpiadi invernali ed è come la prima volta. Un po’ ci si mette il Cio con la tendenza a portare la fiaccola laddove sembrava impossibile potesse accendersi, un po’, anzi quasi tutto, è il frutto dalla magia dei Giochi: sedici giorni tra fantasilandia e il museo degli orrori, tra record e frodi, tra stelle filanti e stelle cadenti, tra gl...

PYEONGCHANG 2018/ Al via le Olimpiadi invernali - ma sulla Corea c'è una 'macchia' nera : Oggi la cerimonia d'apertura: per gli organizzatori sono i Giochi più 'verdi' della storia. Per gli ambientalisti ci sono troppe centrali a carbone.

Olimpiadi visibili via satellite gratuitamente solo su Tivusat : Roma, 8 feb. , askanews, Le Olimpiadi invernali saranno visibili gratuitamente su satellite solo su tivùsat, attraverso i canali Rai dedicati a Pyeongchang 2018. Per tivùsat si legge in un comunicato ...

Niente Olimpiadi su Sky - salta l'accordo con Eurosport. Via libera a Rai e Mediaset Premium : Restano dunque valide tutte le altre modalità di fruizione dei giochi: Mediaset Premium per chi è abbonato, Eurosport Player per lo streaming , 5 giorni di prova e abbonamento mensile a 7,99 euro, , ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in tv : confermato l’accordo saltato tra Sky ed Eurosport - Giochi oscurati via satellite! : A pochissimo dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 un colpo di scena inatteso: mancato l’accordo fra Eurosport e Sky e cambio di programma improvviso nella trasmissione delle Olimpiadi. Gli abbonati alla piattaforma di Sky non potranno seguire le trasmissioni sul darsi in Corea del Sud, come è già successo per le prime partite di curling della notte appena scorsa. Ricordiamo che Eurosport si è aggiudicata i ...

Olimpiadi INVERNALI PYEONGCHANG 2018 / Risultati live - programma - italiani. Al via l'ultimo test al trampolino : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018, i Risultati live di oggi 8 febbraio 2018: protagonisti numerosi italiani, da Christof Innerhofer a Dominik Paris(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 12:22:00 GMT)