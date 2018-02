Olimpiadi PyeongChang 2018 | sabato 10 febbraio | l’Italia punta sul biathlon | esame

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di sabato 10 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Seconda giornata ufficiale di gare e già pronta l’assegnazione del primo titolo olimpico nel Salto con gli sci. A PyeongChang, infatti, sabato 10 febbraio è tutto pronto per la finale maschile del trampolino corto HS109. La gara, come al solito articolata in due salti, inizierà alle 13.30 ora italiana, quando nel paese organizzatore saranno le 21.30. Gli italiani si sono ben comportanti, conquistando in blocco la qualificazione. Federico ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di sabato 10 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Si inizia a fare sul serio per quanto riguarda lo Slittino alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Si parte subito forte, con lo Slittino singolo uomini e con tre italiani al via. Le prime due manche si correranno nel tardo pomeriggio odierno coreano, per cui in Italia le ostilità prenderanno il via alle ore 11.10 con la prima manche, mentre la seconda sarà disputata immediatamente dopo. La gara si concluderà nella giornata di domani con le ultime ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la staffetta azzurra punta alla finale. L’Italia sfida Cina - Olanda e Giappone : Domani cominciano ufficialmente le Olimpiadi Invernali di PyeongChang per quanto riguarda lo Short track. Sarà subito una giornata molto importane per i colori azzurri, perchè non ci sarà solo il debutto di Arianna Fontana e Martina Valcepina nelle batterie dei 500 metri, ma le due azzurre saranno protagoniste anche nelle semifinali della staffetta femminile. L’Italia si gioca, dunque, subito un posto nella finale olimpica e per far ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’esordio di Matteo Rizzo nell’anno della consacrazione : Il ghiaccio è stato rotto. Matteo Rizzo la scorsa notte ha fatto ufficialmente il suo esordio alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 con lo short program del Team Event di Pattinaggio artistico. L’atleta delle Fiamme Azzurre allenato da Franca Bianconi è stato protagonista di un programma pattinato in modo eccellente: dopo un atterraggio difficoltoso dal triplo axel, l’atleta romano ha snocciolato con eleganza tutti gli altri elementi, ...

Olimpiadi in diretta : dove e quando vedere i Giochi di PyeongChang 2018 : I Giochi olimpici invernali di Corea sono visibili in tv sui Rai Due e Rai Sport: la tv di Stato che prevede un pacchetto di 110 ore di programmazione e trasmetterà...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli italiani in gara domani (sabato 10 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : L’Italia si farà sentire alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 nella giornata di sabato 10 febbraio. Si entra finalmente nel vivo dopo la Cerimonia d’Apertura, tutto pronto per un grande spettacolo: si parte con il botto perché si assegnano ben cinque titoli e saranno 23 gli azzurri impegnati in gara in questa prima vera intensa di giornate dopo l’antipasto di ieri. Speranze riposte in Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nel ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di domani (10 febbraio). Le azzurre al via e il programma delle gare. Orari d’inizio e come vederla in tv : Prima giornata di gare sull’ovale ghiacciato di PyeongChang (Corea del Sud), valide per i Giochi Olimpici Invernali 2018, ed esordio per Arianna Fontana e compagne nel 1° round dedicato allo Short track. La campionessa valtellinese, Martina Valcepina e Lucia Peretti saranno impegnate nelle gare individuali sui 500 metri nonché in staffetta a caccia della qualificazione per la finale. Un obiettivo da raggiungere per le azzurre che vogliono ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - il programma di domani (sabato 10 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming. Il palinsesto delle repliche : Ci aspetta una giornata davvero campale alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: sabato 10 febbraio davvero infinito sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud, lo spettacolo sarà davvero eccezionale con ben 5 titoli in palio e i migliori campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle ambite medaglie. L’Italia si affida soprattutto a Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ma le emozioni arriveranno da diversi campi gara. Si ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : skiathlon femminile (10 febbraio). Le azzurre al via e il programma della gara. Orario d’inizio e come vederla in tv : Iniziano le Olimpiadi Invernali anche per lo sci di fondo: ad aprire il programma a cinque cerchi degli sci stretti sarà lo skiathlon femminile, che prevede 7,5 km a tecnica classica e 7,5 km a tecnica libera dopo cambio degli sci, che andrà in scena domani, sabato 10 febbraio, alle ore 8.15 italiane. Sono quattro le azzurre che saranno impegnate nella gara: Elisa Brocard (clicca qui per leggere l’intervista che ci ha rilasciato alla ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : terza giornata (sabato 10 febbraio). Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed Eurosport. Tutti gli appuntamenti e le repliche : Siamo entrati nel pieno delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 dopo la Cerimonia d’Apertura: sabato 10 febbraio si assegneranno le prime medaglie sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud, in palio ben cinque titoli che muoveranno il medagliere e faranno esultare le Nazioni trionfatrici. L’Italia proverà a essere della partita con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi impegnate nella sprint di biathlon, ma attenzione anche ad ...

Olimpiadi Invernali 2018 - sarà un weekend incredibile con -23°C per gli atleti : i Giochi di PyeongChang potrebbero essere i più freddi dall’edizione norvegese del 1994 : Temperature sopra la norma a PyeongChang e nelle aree circostanti per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2018, a causa di un’ondata di aria mite. Tuttavia, quest’aria più piacevole sarà cancellata nel weekend da un fronte freddo che attraverserà il Paese e farà precipitare le temperature. Da domenica, si prevedono massime vicino ai -7°C con un cielo prevalentemente nuvoloso e venti molto freddi. I forti venti combinati con l’aria ...

eSports alle Olimpiadi? A PyeongChang si sono mossi i primi passi con gli Intel Extreme Masters di Starcraft II : Nei giorni immediatamente precedenti l’inizio delle Olimpiadi si è disputato il torneo di Starcraft II del circuito Intel Extreme Masters nella stessa PyeongChang, la cittadina della Corea del Sud che dal 9 al 25 febbraio ospita la XXIII edizione dei Giochi Olimpici invernali. Starcraft è un gioco di strategia in tempo reale targato Blizzard tra i più giocati e seguiti al mondo, in modo speciale in Corea. Se Counter-Strike può essere definito ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Omar Visintin ci crede. Assalto al podio : “Il tuo obiettivo a PyeongChang 2018?” “L’obiettivo alle Olimpiadi è uno: una medaglia”. Poche parole, ma una voglia matta di riuscire a conquistare il risultato più importante della carriera. Dopo Sochi 2014, dove si presentava tra i favoriti ed è stato sfortunatamente fatto fuori dalla finale per una caduta in semifinale, si ripresenta all’appuntamento olimpico Omar Visintin: nello Snowboardcross l’azzurro va a caccia ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di sabato 10 febbraio : Nella giornata di sabato 10 febbraio verranno assegnati i primi titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, in Corea del Sud. Saranno cinque le gare che assegneranno gli ambiti allori a cinque cerchi. Andiamo a scoprire quali saranno le speranze di medaglia dell’Italia in questo primo giorno, dove quasi tutte le ambizioni saranno riposte nelle ragazze del biathlon. SHORT TRACK Ore 11.00, Finale maschile 1500 metri Oggettivamente, ...