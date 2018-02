Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | le pagelle dell’Italia venerdì 9 febbraio | Matteo

Olimpiadi Invernali 2018/ PyeongChang : 23 atleti azzurri impegnati nella giornata di domani : Olimpiadi invernali 2018 PyeongChang: l’Italia premia le medaglie d’oro con 150 mila euro. Sono ufficialmente iniziati i giochi olimpici invernali in Corea del Sud, dopo la cerimonia(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 15:38:00 GMT)

Sono iniziate le Olimpiadi Invernali 2018 : In realtà si gareggia già da due giorni, ma alle 12 è in programma la cerimonia inaugurale e da domani si assegnano le medaglie The post Sono iniziate le Olimpiadi invernali 2018 appeared first on Il Post.

VIDEO Cerimonia d’Apertura Olimpiadi Invernali 2018 : gli highlights del grande evento - la sfilata e l’accensione della fiamma : La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ha regalato spettacolo: un evento appassionante, caldo, spettacolare, emozionante. Dallo spettacolo iniziale passando per la sfilata degli atleti, fino alla dichiarazione d’apertura dei giochi e all’accensione del braciere da parte di Kim Yu-Na. Riviviamo il meglio della Cerimonia inaugurale attraverso gli highlights. CLICCA QUI PER LA CRONACA della ...

Olimpiadi Invernali al via : ecco quanto vale una medaglia olimpica per gli azzurri : Gli azzurri incasseranno per un oro più di Australia, Usa e Francia L'articolo Olimpiadi invernali al via: ecco quanto vale una medaglia olimpica per gli azzurri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le finali e le gare che assegnano medaglie di sabato 10 febbraio. Il calendario completo. ... : I Giochi sono trasmessi in diretta tv integrale su Eurosport e in diretta tv parziale sui canali Rai , Rai Due e RaiSport, , in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Player oltre che ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alessandro Pittin - l’uomo dei grandi eventi. Serve una magia. Se limiterà i danni nel salto… : Serve una magia. L’Italia concentra su Alessandro Pittin tutte le speranze di conquistare una medaglia nella Combinata nordica in occasione delle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang. Il fuoriclasse carnico si presenta in Corea del Nord con la consapevolezza di essere tornato grande dopo due anni di buio, ma le sue chances di salire sul podio dipendono esclusivamente da un fattore: il salto. Pittin, infatti, è di gran lunga il miglior ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Dominik Fischnaller è il tuo momento! : Qualche problema fisico nelle ultime settimane e delle prove non andate proprio al massimo: ora si annulla tutto, da domani si pensa solo alla gara. E’ arrivato il primo momento fondamentale per l’Olimpiade Invernale di PyeongChang per l’Italia: la selezione tricolore schiera uno dei suoi assi, Dominik Fischnaller. Si inizia infatti domani con la gara di Slittino singolo al maschile: in programma le prime due run nella ...

Olimpiadi Invernali 2018 : le cose che abbiamo visto (veramente) alla cerimonia d’apertura : Si alza il sipario sulle Olimpiadi invernali 2018. Allo stadio di PyeongChang, cuore nevralgico dei Giochi, va in scena la cerimonia d’apertura, uno spettacolo all’insegna della pace. Davanti a 35mila spettatori, c’è spazio sia per momenti istituzionali che entreranno nella storia, come la stretta di mano tra le due Coree (con la sorella minore del leader Kim Jong-un e il presidente Moon Jae-in), sia per siparietti ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le ambizioni delle italiane nella sprint. Dorothea Wierer punta a medaglia e inseguimento : Domani la sprint femminile aprirà il programma del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La squadra italiana si presenta con la speranza di poter fare bene e rompere il ghiaccio in vista delle gare su quattro poligoni e le staffette che, almeno sulla carta, potrebbero essere più favorevoli alle azzurre. Andiamo a vedere le ambizioni e le possibilità delle quattro italiane che prenderanno parte alla gara. Wierer Dorothea: ...

Diretta Olimpiadi Invernali 2018/ Video Pyeongchang Cerimonia di apertura : Yuna Kim accende il braciere! : Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018, Video Cerimonia inaugurale streaming Video e Diretta tv: ecco il grande evento con cui si aprono i Giochi (oggi 9 febbraio)(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 14:12:00 GMT)

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggia Arianna Fontana? Tutti gli orari e le gare della portabandiera dell’Italia : Si dia inizio ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang! Lo Short track rientra tra le specialità più spettacolari e con grandi attese, soprattutto per i padroni di casa, fortissimi sia al maschile che al femminile. In casa Italia sarà la portabandiera olimpica Arianna Fontana a guidare il movimento italico in quest’edizione, pronta a regalarci grandi emozioni sulle distanze che la vedranno impegnata. Si spera che la campionessa ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le favorite. Verso un altro episodio della saga Canada-Stati Uniti? : Sarà il torneo femminile ad aprire le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 dell’Hockey su ghiaccio, sabato 10 febbraio. Otto squadre divise in due gironi (A con le teste di serie, B con le altre squadre). Le prime due del primo girone passeranno direttamente in semifinale, mentre la terza e la quarta se la vedranno con le prime due del secondo girone nei quarti di finale. Poi le sfide per l’assegnazione delle medaglie. Sarà un ...