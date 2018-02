Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | il programma di domani sabato 10 febbraio Tutti

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di domani (10 febbraio). Le azzurre al via e il programma delle gare. Orari d’inizio e come vederla in tv : Prima giornata di gare sull’ovale ghiacciato di PyeongChang (Corea del Sud), valide per i Giochi Olimpici Invernali 2018, ed esordio per Arianna Fontana e compagne nel 1° round dedicato allo Short track. La campionessa valtellinese, Martina Valcepina e Lucia Peretti saranno impegnate nelle gare individuali sui 500 metri nonché in staffetta a caccia della qualificazione per la finale. Un obiettivo da raggiungere per le azzurre che vogliono ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : skiathlon femminile (10 febbraio). Le azzurre al via e il programma della gara. Orario d’inizio e come vederla in tv : Iniziano le Olimpiadi Invernali anche per lo sci di fondo: ad aprire il programma a cinque cerchi degli sci stretti sarà lo skiathlon femminile, che prevede 7,5 km a tecnica classica e 7,5 km a tecnica libera dopo cambio degli sci, che andrà in scena domani, sabato 10 febbraio, alle ore 8.15 italiane. Sono quattro le azzurre che saranno impegnate nella gara: Elisa Brocard (clicca qui per leggere l’intervista che ci ha rilasciato alla ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : terza giornata (sabato 10 febbraio). Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed Eurosport. Tutti gli appuntamenti e le repliche : Siamo entrati nel pieno delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 dopo la Cerimonia d’Apertura: sabato 10 febbraio si assegneranno le prime medaglie sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud, in palio ben cinque titoli che muoveranno il medagliere e faranno esultare le Nazioni trionfatrici. L’Italia proverà a essere della partita con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi impegnate nella sprint di biathlon, ma attenzione anche ad ...

Olimpiadi Invernali 2018 - sarà un weekend incredibile con -23°C per gli atleti : i Giochi di PyeongChang potrebbero essere i più freddi dall’edizione norvegese del 1994 : Temperature sopra la norma a PyeongChang e nelle aree circostanti per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2018, a causa di un’ondata di aria mite. Tuttavia, quest’aria più piacevole sarà cancellata nel weekend da un fronte freddo che attraverserà il Paese e farà precipitare le temperature. Da domenica, si prevedono massime vicino ai -7°C con un cielo prevalentemente nuvoloso e venti molto freddi. I forti venti combinati con l’aria ...

Olimpiadi Invernali 2018 - gli atleti italiani : quante medaglie? : La cerimonia di apertura ha ufficialmente aperto le Olimpiadi di PyeongChang 2018, la 23° edizione dei Giochi invernali, ospitati per la prima volta dalla Corea del Sud (che con Seul ospitò invece i Giochi estivi del 1988). Quindici le discipline al via, con l’Italia che gareggerà in quattordici di questi (mancano le due rappresentative nell’Hockey su ghiaccio). Le aspettative del gruppo azzurro sono medio-alte, anche perché ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Omar Visintin ci crede. Assalto al podio : “Il tuo obiettivo a PyeongChang 2018?” “L’obiettivo alle Olimpiadi è uno: una medaglia”. Poche parole, ma una voglia matta di riuscire a conquistare il risultato più importante della carriera. Dopo Sochi 2014, dove si presentava tra i favoriti ed è stato sfortunatamente fatto fuori dalla finale per una caduta in semifinale, si ripresenta all’appuntamento olimpico Omar Visintin: nello Snowboardcross l’azzurro va a caccia ...

Via alle Olimpiadi invernali. Il presidente coreano Moon stringe la mano alla sorella di Kim : Via alle Olimpiadi invernali. Il presidente coreano Moon stringe la mano alla sorella di Kim Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in ha fatto il suo ingresso in tribuna d’onore e prima di prendere posto ha salutato con una stretta di mano ricambiata Kim Yo-jong, la sorella più giovane del leader nordcoreano Kim Jong-un.Continua […] L'articolo Via alle Olimpiadi invernali. Il presidente coreano Moon stringe la mano alla sorella ...

VIDEO Cerimonia d'Apertura Olimpiadi Invernali 2018 : gli highlights del grande evento - la sfilata e l'accensione della fiamma : CLICCA QUI PER LA CRONACA della Cerimonia d'Apertura CLICCA QUI PER L'INGRESSO DELL'ITALIA CLICCA QUI PER LA sfilata DELLE COREE UNITE CLICCA QUI PER l'accensione della fiamma OLIMPICA CLICCA QUI PER ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle dell’Italia (venerdì 9 febbraio) : Matteo Rizzo si supera - avvio complicato per Della Monica-Guarise : Oggi venerdì 9 febbraio si sono ufficialmente aperte le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia è scesa sul ghiaccio con tre azzurri impegnati nel team eventi di pattinaggio artistico. Di seguito le pagelle degli azzurri in gara. Matteo Rizzo: 7. Prestazione eccellente da parte del nostro individualista che dopo gli ottimi risultati ottenuti agli Europei si dimostra in grandissima forma e conferma di poter dire la sua nel massimo ...

Olimpiadi Invernali 2018/ PyeongChang : 23 atleti azzurri impegnati nella giornata di domani : Olimpiadi invernali 2018 PyeongChang: l’Italia premia le medaglie d’oro con 150 mila euro. Sono ufficialmente iniziati i giochi olimpici invernali in Corea del Sud, dopo la cerimonia(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 15:38:00 GMT)

Sono iniziate le Olimpiadi Invernali 2018 : In realtà si gareggia già da due giorni, ma alle 12 è in programma la cerimonia inaugurale e da domani si assegnano le medaglie The post Sono iniziate le Olimpiadi invernali 2018 appeared first on Il Post.

Olimpiadi Invernali al via : ecco quanto vale una medaglia olimpica per gli azzurri : Gli azzurri incasseranno per un oro più di Australia, Usa e Francia L'articolo Olimpiadi invernali al via: ecco quanto vale una medaglia olimpica per gli azzurri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

