Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 Cerimonia inaugurale streaming video e diretta tv

LIVE Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Kevin Fischnaller 4° nella quinta prova dello slittino - iniziato il Team event del pattinaggio di figura : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al Team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : la prima giornata del team event in DIRETTA. Matteo Rizzo primo azzurro sul ghiaccio : Ancor prima della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, le competizioni del Pattinaggio di figura avranno inizio con la prima giornata dedicata al team event. In programma venerdì, a partire dalle ore 02:00, vedremo il programma corto maschile e quello delle coppie d’artistico, entrambi validi per la prova a squadre. L’Italia schiererà Matteo Rizzo, primo azzurro in assoluto a competere ufficialmente in questa ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : l’analisi dei gironi. Canada e Svezia su tutte - Stati Uniti mina vagante! : Manca poco al via delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Uno degli sport di punta sarà l’Hockey su ghiaccio. Il torneo maschile prenderà il via mercoledì 14 febbraio e sarà composto da 12 squadre, divise in 3 gironi. Il cammino di definizione della competizione è cominciato nel Mondiale del 2015, a seguito del quale le prime otto del ranking hanno strappato il pass per PyeongChang. Altre tre, invece, sono dovute passare attraverso ...

LIVE Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 - Cerimonia d’apertura in DIRETTA : sfilano le 91 nazioni. Arianna Fontana la portabandiera dell’Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Inizia ufficialmente la XXIII edizione dei Giochi dedicati agli sport di neve e ghiaccio! L’attesa è molta per assistere allo spettacolo della Cerimonia, la celebrazione dello sport e dei suoi valori. Ci sarà il consueto spettacolo tra coreografie, musica, giochi di luce ed un racconto di storia e tradizione che porterà ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Italia pronta per la sfilata! Le bellissime divise Armani per la Cerimonia d'Apertura : Lo sport è una lingua universale, che trasmette grandi valori e che sa unire. Sono molto felice di questa rinnovata collaborazione. Disegnare le divise per la squadra azzurra è un esercizio ...

Short track - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Martina Valcepina - la variabile impazzita dei 500 metri : Ma poi mi mancano…sono appena tornata dalle ultime tappe di Coppa del Mondo, non le vedevo da due settimane. Una sofferenza!", raccontava Martina intervistata da Il Giorno un paio di mesi fa. ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Italia pronta per la sfilata! Le bellissime divise Armani per la Cerimonia d’Apertura : L’Italia si prepara alla Cerimonia d’Apertura alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: i riflettori si accenderanno sullo Stadio a partire dalle ore 12.00 Italiane (le 20.00), l’attesa è spasmodica per il momento clou dell’evento sportivo più importante dell’anno. La nostra Nazionale sfilerà per 59esima (quindi ben oltre la metà) e sarà come sempre una delle più osservate, non soltanto per la caratura tecnica ...

Sci alpino - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : gli obiettivi dell’Italia gara per gara. Ambizioni importanti per la velocità maschile - Sofia Goggia e Federica Brignone : Si contano le ore prima dell’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tra le discipline più attese c’è senza dubbio lo sci alpino, che vivrà le sue gare tra lo Jeongseon Alpine Centre, sede delle prove veloci, e lo Yongpyong Resort, dove si svolgeranno quelle tecniche. I migliori sciatori del mondo si sfideranno alla ricerca della gloria olimpica e tra questi anche gli azzurri. Andiamo a vedere le Ambizioni ...

Le Olimpiadi invernali e le due Coree : Giochi (quasi) senza frontiere : Le due Coree sfileranno sotto la stessa bandiera, ma le tensioni restano. Il vicepresidente Usa Pence ha annunciato che presto sarà varata la più severa e aggressiva serie di sanzioni economiche mai attuata su Pyongyang mentre le tradizionali manovre militari congiunte tra forze armate americane e sudcoreane si terranno in aprile ...

