Olimpiadi invernali | programma sabato 10 febbraio | italiani in gara e diretta tv

Short track - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : le batterie di Arianna Fontana e Martina Valcepina. Si comincia con i 500 metri! : Sabato 10 febbraio inizieranno le competizioni di Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si incomincerà con le batterie dei 500m e con le semifinali della staffetta per quanto riguarda le ragazze, al maschile verranno invece assegnate le prime medaglie sui 1500m. Diamo uno sguardo agli impegni degli italiani in gara per quanto riguarda le prove individuali. 500 METRI (femminile) – batterie (le prime due di ogni ...

Biathlon - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il programma di sabato 10 febbraio e le azzurre in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Con la Cerimonia d’apertura sono iniziate ufficialmente le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Domani comincerà il programma del Biathlon, con l’assegnazione della prima di undici medaglie d’oro. La prima gara sarà la sprint femminile di 7.5 km, come sempre incerta e spettacolare viste le tante atlete che ambiscono a salire sul podio. Due nomi su tutti, quelli di Anastasija Kuzmina e Kaisa Makarainen. La prima ha dominato ...

Speed Skating - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Francesca Lollobrigida rompe il ghiaccio nei 3000 metri. Obiettivo top10? : Alle ore 12.00 di domani Francesca Lollobrigida inizierà la propria avventura a Cinque Cerchi sul ghiaccio di Gangneung, nella prima giornata dello Speed Skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La romana entrerà in scena nei 3000 metri, non la distanza su cui punta maggiormente. La skater azzurra, infatti, campionessa europea in carica della mass start e prima nella graduatoria di specialità in Coppa del Mondo, romperà il ghiaccio ...

Speed skating - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il programma di sabato 10 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Al via i Giochi Olimpici anche per quanto concerne lo Speed skating: il pattinaggio di velocità su pista lunga apre la rassegna a cinque cerchi con la prova dei 3000 metri femminili. Tra le 24 atlete qualificate per la gara c’è anche la nostra Francesca Lollobrigida, unica rappresentante del nostro Paese. Lollobrigida, quarta agli Europei di Kolomna ad inizio gennaio su questa distanza, è 15a in classifica di Coppa del Mondo, con 72 punti: ...

Salto con gli sci - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il programma di sabato 10 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Seconda giornata ufficiale di gare e già pronta l’assegnazione del primo titolo olimpico nel Salto con gli sci. A PyeongChang, infatti, sabato 10 febbraio è tutto pronto per la finale maschile del trampolino corto HS109. La gara, come al solito articolata in due salti, inizierà alle 13.30 ora italiana, quando nel paese organizzatore saranno le 21.30. Gli italiani si sono ben comportanti, conquistando in blocco la qualificazione. Federico ...

Slittino - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il programma di sabato 10 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Si inizia a fare sul serio per quanto riguarda lo Slittino alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Si parte subito forte, con lo Slittino singolo uomini e con tre italiani al via. Le prime due manche si correranno nel tardo pomeriggio odierno coreano, per cui in Italia le ostilità prenderanno il via alle ore 11.10 con la prima manche, mentre la seconda sarà disputata immediatamente dopo. La gara si concluderà nella giornata di domani con le ultime ...

Short track - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : la staffetta azzurra punta alla finale. L’Italia sfida Cina - Olanda e Giappone : Domani cominciano ufficialmente le Olimpiadi Invernali di PyeongChang per quanto riguarda lo Short track. Sarà subito una giornata molto importane per i colori azzurri, perchè non ci sarà solo il debutto di Arianna Fontana e Martina Valcepina nelle batterie dei 500 metri, ma le due azzurre saranno protagoniste anche nelle semifinali della staffetta femminile. L’Italia si gioca, dunque, subito un posto nella finale olimpica e per far ...

Short track - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il calendario di domani (10 febbraio). Le azzurre al via e il programma delle gare. Orari d’inizio e come vederla in tv : Prima giornata di gare sull’ovale ghiacciato di PyeongChang (Corea del Sud), valide per i Giochi Olimpici Invernali 2018, ed esordio per Arianna Fontana e compagne nel 1° round dedicato allo Short track. La campionessa valtellinese, Martina Valcepina e Lucia Peretti saranno impegnate nelle gare individuali sui 500 metri nonché in staffetta a caccia della qualificazione per la finale. Un obiettivo da raggiungere per le azzurre che vogliono ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 - il programma di domani (sabato 10 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming. Il palinsesto delle repliche : Ci aspetta una giornata davvero campale alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: sabato 10 febbraio davvero infinito sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud, lo spettacolo sarà davvero eccezionale con ben 5 titoli in palio e i migliori campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle ambite medaglie. L’Italia si affida soprattutto a Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ma le emozioni arriveranno da diversi campi gara. Si ...

Sci di fondo - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : skiathlon femminile (10 febbraio). Le azzurre al via e il programma della gara. Orario d’inizio e come vederla in tv : Iniziano le Olimpiadi Invernali anche per lo sci di fondo: ad aprire il programma a cinque cerchi degli sci stretti sarà lo skiathlon femminile, che prevede 7,5 km a tecnica classica e 7,5 km a tecnica libera dopo cambio degli sci, che andrà in scena domani, sabato 10 febbraio, alle ore 8.15 italiane. Sono quattro le azzurre che saranno impegnate nella gara: Elisa Brocard (clicca qui per leggere l’intervista che ci ha rilasciato alla ...

Olimpiadi invernali 2018 - sarà un weekend incredibile con -23°C per gli atleti : i Giochi di PyeongChang potrebbero essere i più freddi dall’edizione norvegese del 1994 : Temperature sopra la norma a PyeongChang e nelle aree circostanti per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2018, a causa di un’ondata di aria mite. Tuttavia, quest’aria più piacevole sarà cancellata nel weekend da un fronte freddo che attraverserà il Paese e farà precipitare le temperature. Da domenica, si prevedono massime vicino ai -7°C con un cielo prevalentemente nuvoloso e venti molto freddi. I forti venti combinati con l’aria ...