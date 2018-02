Olimpiadi invernali 2018 I Giochi secondo Giovanni Malagò

Olimpiadi invernali : dove vedere la cerimonia di apertura - diretta tv e streaming : In diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su Eurosport.com e su Premium Player. Non ci sarà invece la copertura di Sky visto che non c'è stato l'accordo con Eurosport ...

Slittino - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : inizia il singolo maschile. Tutti contro Felix Loch - l’Italia ci prova : Sabato 10 febbraio: comincia il sogno olimpico per quanto riguarda lo Slittino singolo maschile. Sul ghiaccio di PyeongChang vanno in scena, nella prima vera giornata a Cinque Cerchi, le prime due discese: metà gara sull’Alpensia Sliding Centre (le medaglie si assegneranno infatti il giorno successivo, con le due restanti e decisive manche). Tantissime indicazioni sono giunte dalle molte giornate di prove che si sono svolte sul catino ...

Slittino - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 – Dominik Fischnaller : “Serviranno manche perfette per le medaglie”; Kevin Fischnaller : “Mi piace molto questo tracciato” : Sabato 10 febbraio, all’Olympic Sliding Centre di Alpensia, sarà il giorno in cui gli atleti dello Slittino artificiale si contenderanno le medaglie olimpiche. A pensare in grande ci sono anche i nostri due Fischnaller, in evidenza nel corso delle prove di allenamento ufficiali sulla pista coreana. Dominik, che sul tracciato asiatico si impose l’anno passato in Coppa del mondo, è reduce da dieci giorni di stop a causa di un dolore ...

PYEONGCHANG 2018/ Al via le Olimpiadi invernali - ma sulla Corea c'è una 'macchia' nera : Oggi la cerimonia d'apertura: per gli organizzatori sono i Giochi più 'verdi' della storia. Per gli ambientalisti ci sono troppe centrali a carbone.

PYEONGCHANG 2018/ Al via le Olimpiadi invernali - ma sulla Corea c'è una "macchia" nera : Oggi la cerimonia d'apertura: per gli organizzatori sono le più "verdi" della storia. Ma per le Ong ambientaliste l'area ospita troppe centrali a carbone.

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov risollevano le sorti russe - settimi Nicole Della Monica e Matteo Guarise : Mentre manca ancora qualche ora all’apertura ufficiale dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018 con la cerimonia inaugurale, il Pattinaggio di figura ha già visto i primi atleti competere sul ghiaccio Della Gangneung Ice Arena: dopo il programma corto maschile, il team event ha vissuto il suo secondo atto con lo short program delle coppie d’artistico. Dopo la brutta prova di Mikhail Kolyada nella prova maschile, la coppia ...

Sci alpino - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Christof Innerhofer il migliore nella seconda prova di discesa - Jansrud vicinissimo - più indietro gli altri azzurri : E’ un Christof Innerhofer di lusso quello che si è esibito nella seconda prova cronometrata di discesa libera sulle nevi olimpiche di Jangseong (Corea del Sud), condizionata dal forte vento che ha costretto gli organizzatori a ribassare la partenza, ritardando il via di 30′. Pur privo della parte alta, più adatta alle sue caratteristiche, l’azzurro ha pennellato nei tratti di scorrimento riuscendo a trovare il giusto equilibrio ...

LIVE Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Innerhofer davanti a tutti nella prova di discesa. Dominik Fischnaller secondo nella sesta prova dello slittino - pattinaggio a squadre : bene Matteo Rizzo (5°) - errore per Della Monica/Guarise : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE Della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Shoma Uno regala il primo round del team event al Giappone - eccellente quinto posto per Matteo Rizzo : Mentre manca ancora qualche ora all’apertura ufficiale dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018 con la cerimonia inaugurale, il Pattinaggio di figura ha già visto i primi atleti competere sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, con il programma corto maschile valido per il team event. In un segmento di gara che ha visto molti dei favoriti commettere gravi errori, l’unico dei “big” ad uscirne indenne è stato il ...

