Nuovi dettagli su One Piece | World Seeker

Nuovi dettagli per Sea of Thieves : Da poco si è conclusa l’ultima BETA del titolo, il quale sarà disponibile su PC Windows 10 e Xbox One a partire dalla fine di Marzo, nel frattempo Rare condivide con gli aspiranti pirati, nuove e interessanti informazioni. Nuove informazioni per Sea of Thieves Di seguito vi riportiamo alcune informazioni trapelate dal codice del gioco: Il gioco sarà totalmente localizzato in italiano Nuova Open Beta in arrivo ...

SWORD ART ONLINE : FATAL BULLET – Nuovi dettagli da Bandai Namco : Bandai Namco ha ufficialmente svelato Nuovi dettagli per SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET, il quale sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2018 per PlayStation 4 e Xbox One e il giorno successivo su Steam. Nuovi dettagli per SWORD Art ONLINE FATAL BULLET Invitato da Kureha, un’amica d’infanzia, il protagonista entrerà in un mondo di armi e acciaio chiamato Gun Gale ONLINE. All’improvviso, ottiene ...

McLaren Senna - Nuovi dettagli da brivido : ... doppio braccio oscillante con ammortizzatori adattivi interconnessi idraulicamente sulle quattro ruote, e la regolazione dell'aerodinamica con il pannello Active Dynamics , Comfort, Sport e Track, . ...

Il nuovo evento stagionale di Overwatch celebra l'Anno del Cane - tutti i dettagli sui Nuovi contenuti : In un nuovo Developer Update Jeff Kaplan, Game Director di Overwatch, ha svelato quali saranno i contenuti del nuovo evento stagionale per l'hero shooter di Blizzard, che celebrerà il capodanno cinese festeggiando l'Anno del Cane.Come riporta VG24/7, l'evento Anno del Cane includerà numerosi nuovi contenuti, come le consuete skin degli eroi dedicate, oltre ad una nuova mappa e ad una nuova modalità.Questa sarà Cattura la Bandiera, che torna ...

Nuovi rumor vanno ad arricchire Meizu E3 di dettagli : Nuovi rumor vanno a completare l’ipotetico design di Meizu E3 aggiungendo piccoli dettagli e preparandoci alla sua presentazione. Meizu è adesso al centro dell’attenzione del mondo della telefonia. Dopo il recente annuncio dell’arrivo della certificazione Google sui device Meizu 15, 15 lite ed E3, i rumor sono diventati ancora più aggressivi rivelando ulteriori dettagli su quest’ultimo. Meizu E3, dopo essere apparso in ...

Nuovi dettagli per God of War : i giocatori potranno affrontare delle boss fight opzionali : Mentre l'uscita di God of War si avvicina a grandi passi, la rete continua ad essere invasa da Nuovi dettagli che chiariscono quello che dovremo aspettarci dalla nuova epica avventura di Kratos. Come segnala Gamingbolt, questa volta il director Cory Barlog, parlando ai microfoni di Game Informer, ha svelato qualche interessante informazione aggiuntiva su God of War. A quanto pare, nel nuovo episodio i giocatori avranno la possibilità di ...

Rainbow Six Siege : trailer e Nuovi dettagli per Outbreak e Operazione Chimera : Ubisoft ha finalmente svelato oggi i primi dettagli sull'imminente Operazione Chimera e sull'evento Outbreak, due dei principali contenuti che andranno a inaugurare il terzo anno di Tom Clancy's Rainbow Six Siege.Chimera e Outbreak inaugureranno ufficialmente l'Anno 3 del gioco, che prevede tanti nuovi contenuti tra cui un'espansione tutta dedicata alle forze italiane.In Outbrak, il team Rainbow dovrà affrontare una minaccia completamente ...

Jaguar I-Pace - Nuovi dettagli della Suv elettrica : La prima elettrica della Jaguar, la Sport Utility I-Pace (qui il nostro primo contatto), sarà esposta in anteprima mondiale al Salone di Ginevra ma, già dal primo di marzo, i clienti potranno ordinarla. La Casa, infatti, svelerà la nuova Suv in un evento online quasi una settimana prima di mostrare la I-Pace in carne e ossa alla kermesse svizzera.L'80% di carica in 45 minuti. In attesa del debutto il costruttore britannico ha portato alcuni dei ...

New Gundam Breaker : Bandai Namco svela Nuovi dettagli : A pochi giorni dall'annuncio di New Gundam Breaker, ecco che Bandai Namco Entertainment Europe svela nuovi dettagli sulle feature del suo prossimo titolo in arrivo nel corso del 2018 su PS4. I giocatori di New Gundam Breaker potranno costruire il Gunpla più adatto alle proprie esigenze e stile di combattimento usando le parti raccolte durante le battaglie. Le parti vanno dalle teste agli scudi, dai cannoni alle spade...e tutto quello che c'è in ...

Nuovi dettagli su ELEPHONE U e U Pro - mentre ELEPHONE P8 3D è in super offerta : Si avvicina il momento della presentazione ufficiale di ELEPHONE U e ELEPHONE U Pro, i due Nuovi flagship del produttore cinese che saranno annunciati ufficialmente la prossima settimana. Scopriamo Nuovi dettagli tecnici, mente ELEPHONE P8 3D è protagonista di un'offerta lampo su AliExpress, valida solamente fino a domani. L'articolo Nuovi dettagli su ELEPHONE U e U Pro, mentre ELEPHONE P8 3D è in super offerta è stato pubblicato per la prima ...

Nuovi dettagli per Sea of Thieves celati nella BETA : In questi giorni, si sta tenendo la Closed BETA di Sea of Thieves sia su PC Windows 10 che su Xbox One, la quale terminerà il 31 Gennaio. Su Reddit è emerso da un datamining dei file della suddetta versione, Nuovi interessanti dettagli che vogliamo condividere con voi. Nuovi dettagli per Sea of Thieves Le informazioni che seguono, riguardano contenuti presenti in forma celata all’interno del codice del gioco: Un ...

Nuovi dettagli per Sword Art Online Fatal Bullet : Bandai Namco Games svela nuove e interessanti informazioni per Sword Art Online Fatal Bullet, in uscita a febbraio su PC, Xbox One e PlayStation 4 a partire dal 22 Febbraio 2018. Nuovi dettagli per Sword Art Online Bazalt Joe, è un giocatore top GGO (Gun Gale Online) al quale piace l’ArFa-sys (Artificial Financial Adviser System) del protagonista. Questo umanoide è equipaggiato con con una rara intelligenza ...

Metro Exodus : Nuovi dettagli su gameplay e mappa di gioco : Mentre qualche tempo fa abbiamo dato un'occhiata all'oscuro inverno post apocalittico di Metro Exodus nel trailer "L'Aurora", ecco che oggi giungono interessanti novità condivise dal producer, Jon Bloch.Come riporta Gamerant, Bloch ha parlato del gameplay e della mappa di gioco presente in Metro Exodus. Innanzitutto, viene confermata una grande libertà rispetto ai precedenti episodi della serie e, riguardo la mappa, il producer afferma che sarà ...

Rivelati Nuovi dettagli su specifiche e data di lancio di RED Hydrogen One : Sono stati finalmente Rivelati nuovi dettagli riguardanti le specifiche tecniche e la data di lancio di RED Hydrogen One. Lo smartphone avrà display da 5,7 pollici QHD olografico e Snapdragon 835. Ad aprile potrebbe esserci un evento per chi lo ha pre-ordinato (parte da $1.195), per tutti gli altri arriverà in estate. L'articolo Rivelati nuovi dettagli su specifiche e data di lancio di RED Hydrogen One è stato pubblicato per la prima volta su ...