Nuova legge elettorale | inammissibili i conflitti

La Nuova controversa legge sull’Olocausto - in Polonia : È stata approvata dal Parlamento e ora dovrà essere firmata dal presidente: tra le altre cose vieta di accusare la Polonia di complicità nell'Olocausto The post La nuova controversa legge sull’Olocausto, in Polonia appeared first on Il Post.

Testamento biologico - entra in vigore la Nuova legge : come si scrivono le disposizioni : Oggi, 31 gennaio 2018, entra in vigore la nuova legge sul Testamento biologico. Una delle possibilità aperte dal testo approvato in Parlamento nel dicembre...

Nuova legge : «Vietato dire che i lager sono polacchi». Netanyahu : «La storia non si cambia» | : Il parlamento polacco ha approvato un disegno di legge che prescrive fino a tre anni di carcere per chi diffama la nazione associando l’aggettivo «polacchi» ai campi di sterminio nazisti o attribuisca alla Polonia i crimini commessi dalla Germania nazista

“Vietato dire che i lager sono polacchi”. Netanyahu si ribella alla Nuova legge : “La storia non può essere cambiata” : La camera bassa del parlamento polacco ha approvato un disegno di legge che prescrive fino a tre anni di carcere per chi assocerà l’aggettivo «polacchi» ai campi di sterminio nazisti come Auschwitz, operanti nella Polonia occupata durante la seconda guerra mondiale, e per chi attribuirà pubblicamente alla Polonia i crimini commessi dalla Germania...

Geotermia in Toscana : in arrivo una Nuova legge : In arrivo nuove iniziative della Regione Toscana sul fronte della Geotermia. In primo luogo, è in cantiere una nuova legge. Il testo, al quale la giunta sta già lavorando, sarà licenziato in tempi brevi ed ha l’obiettivo di ridurre l’impatto…Continua a leggere →

Molise : approvata la Nuova legge regionale sulla bonifica : Nel quadro tracciato dal vigente Accordo Stato-Regioni, anche il Molise si è dotato di una nuova legge sulla bonifica: la normativa, approvata dal Consiglio regionale, proietta i Consorzi di bonifica molisani in nuovi scenari di modernità ed efficienza amministrativa, candidandoli ad essere protagonisti nella programmazione, derivante dalle opportunità di strumenti quali, ad esempio, gli stanziamenti previsti dal Fondo per lo Sviluppo e la ...

Come funziona la Nuova legge elettorale : Fausto Valdo, promotore dell'incontro Mercoledì 24 gennaio alle 21,15 all'ex Albergo del Sole di Tronzano Vercellese si terrà una serata informativa sulla legge elettorale. A relazionare sulla legge ...

La Nuova legge elettorale : incontro a Racconigi con l'associazione "Insieme" : Con quale legge andremo a votare il 4 marzo? Per chi desideri approfondire l'argomento l'associazione di cultura politica "Insieme" ha organizzato un incontro sul tema,in programma sabato 27 gennaio ore 9.30 a Racconigi (presso la sala conferenze del Castello). Introdurrà i lavori il presidente del sodalizio ...

Ecco la Nuova skin leggendaria di Hanzo : In attesa nel lancio di nuovi articoli di personalizzazione, Blizzard ha pubblicato alcune anteprime tra cui la skin leggendaria di Kabuki Hanzo, la quale conferisce all'arciere un certo look futuristico.Come riporta Gamespot, prima di sfoggiare la skin di Hanzo, Blizzard ha rivelato anche i nuovi vestiti di Lucio i quali gli conferiscono un look casual. Abbiamo anche avuto un'anteprima dell'outfit di Asp Pharrah, i quale riflette l'ispirazione ...

Lavoro - la Nuova legge regionale approva in consiglio regionale : I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming sul sito Alumbria.it e sul canale Youtube dell'Assemblea: ( https://goo.gl/1SyUTF ). INTERROGAZIONI "Prevista sperimentazione di interventi ...

'Governo del presidente? Solo per fare una Nuova legge elettorale' : "Non c'è nulla di nuovo, abbiamo sempre detto che legge elettorale non dà governabilità. Noi certamente siamo una forza politica responsabile. Noi siamo disponibili Solo per nuova legge elettorale". Lo ha detto il leader di Leu, Pietro Grasso intervistato dal Tg3, rispondendo ad una domanda sulle affermazioni di D'...

Pietro Grasso : "Governo del presidente? Solo per fare una Nuova legge elettorale" : "Non c'è nulla di nuovo, abbiamo sempre detto che legge elettorale non dà governabilità. Noi certamente siamo una forza politica responsabile. Noi siamo disponibili Solo per nuova legge elettorale". Lo ha detto il leader di Leu, Pietro Grasso intervistato dal Tg3, rispondendo ad una domanda sulle affermazioni di D'Alema per il quale dopo il voto si deve puntare a un governo del presidente.

Chevrolet Silverado - Il pick-up di Nuova generazione - più leggero e connesso : Lavevano già presentato alla festa per il centenario della Chevy Truck, ma il debutto ufficiale è sotto i riflettori del Salone di Detroit. Un secolo dopo le consegne dei primi camioncini, o truck per lappunto, con il marchio Chevrolet, arriva la nuova generazione del Silverado, dotato di un nuovo cassone più funzionale, allegerito di un paio di quintali grazie allutilizzo di leghe leggere e di alluminio, ed equipaggiato con una vasta gamma di ...

Obiettivo lavoro : sgravi per chi assume e Nuova legge Biagi : Riformare il sistema degli incentivi per chi assume giovani. Dalla decontribuzione striminzita di Renzi a un complesso di incentivi fiscali e previdenziali che durerà sei anni. Non sarà più conveniente, insomma, licenziare un dipendente prima che si inserisca completamente in azienda. Nessun ritorno all'articolo 18, nonostante le speranze e i timori innescati dalle dichiarazioni rilasciate ieri da Silvio Berlusconi contro il Jobs Act.Semmai ...