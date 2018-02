Notifiche con gli screenshot su Instagram? Aggirarle è molto semplice

Problemi Notifiche WhatsApp su Asus ZenFone 3 con aggiornamento Oreo : 3 soluzioni utili : Non pochi possessori dell'Asus ZenFone 3 che hanno effettuato l'aggiornamento Oreo in settimana stanno riscontrando seri Problemi di notifiche WhatsApp: queste non arrivano se non con la nota applicazione di messaggistica aperta, il che purtroppo fa perdere notifiche importanti provenienti dai nostri contatti. Quali soluzioni? L'errore è abbastanza comune e in parte giustificabile dopo un corposo update come quello di Android 8.0. Nella ...

Google introdurrà un indicatore delle Notifiche non lette con Android Wear 2.9 : Google ha rilasciato la versione 2.2.0 dell'Android Wear SDK. La principale novità, che debutterà con Android Wear 2.9, è la possibilità di visualizzare un contatore nelle notifiche non lette nel quadrante dell'orologio. Sono state introdotte altre novità dedicate agli sviluppatori per facilitare la gestione di nuovi quadranti. L'articolo Google introdurrà un indicatore delle notifiche non lette con Android Wear 2.9 è stato pubblicato per la ...

Ripresa aggiornamento Huawei P8 Lite 2017 con il B191 : problemi Notifiche WhatsApp ingestibili : Un aggiornamento per il Huawei P8 Lite 2017 è in dirittura d'arrivo sui device italiani. Si tratta del pacchetto B191 che nel mese di dicembre è stato rilasciato per la prima volta in Europa (la nostra redazione lo ha già esaminato in prima battuta) ma che ora comincia a far capolino sull'esemplare lanciato l'anno scorso attraverso le classiche notifiche via OTA. Quali cambiamenti porta con se il nuovo update? Intanto il modello interessato ...

Ancora problemi con le Notifiche per Honor 9 : strade alternative da testare : Da alcuni giorni a questa parte si susseguono le lamentele da parte del pubblico in possesso di un Honor 9 a quanto pare limitato dai problemi di ricezione delle notifiche per le singole app. Non è un caso che ad inizio anno ho deciso di affrontare da subito l'argomento, provando a darvi le dritte necessarie basilari per archiviare sul nascere la questione. A quanto pare, però, la cancellazione della cache o la semplice reinstallazione delle app ...

Problema con Notifiche delle app per Honor 9 dopo l’aggiornamento B180 : soluzioni possibili : Ci sono alcune importanti segnalazioni che proprio non si possono ignorare nel caso in cui disponiate di un Honor 9. Benché in questi giorni la scena sia dominata dalla beta di Android Oreo, a quanto pare soddisfacente e abbastanza vicina al rilascio definitivo, senza dimenticare l'arrivo sulla scena non lontano della patch B182 (come riportato poco meno di una settimana fa sulle nostre pagine), nello scorcio iniziale di questo 2018 dobbiamo per ...

Funzione speciale per Samsung Galaxy S8 e S7 con aggiornamento Oreo : novità sulle Notifiche : Il rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per i possessori di un Samsung Galaxy S8 e di un Galaxy S7 non dovrebbe essere così distante, soprattutto nel primo caso, se pensiamo che di recente abbiamo avuto modo di toccare con mano un'altra beta. In attesa dello scorcio iniziale del 2018, quando il produttore asiatico dovrebbe sbloccare una volta per tutte la situazione per i top di gamma appartenenti alla famiglia degli ...

Persistenti problemi di Notifiche per Huawei P9 Lite con aggiornamento B393 : la soluzione : Anche il mese di dicembre è stato caratterizzato da un nuovo aggiornamento per Huawei P9 Lite, visto che solo negli ultimi giorni parte degli utenti in possesso del popolare smartphone Android hanno toccato con mano la patch B393. Al dì là delle soLite questioni riguardanti la durata della batteria, con feedback al momento discordanti sul tema, è importante prendere in esame anche un altro grande classico intramontabile per questo smartphone. Mi ...

Con AutoNotification potete segnare come lette le email di Gmail dalle Notifiche : AutoNotification, un'app interessante per sfruttare al meglio il reparto notifiche: un esempio di "segna come letto" su Gmail. L'articolo Con AutoNotification potete segnare come lette le email di Gmail dalle notifiche è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.