NoiPa cedolino febbraio 2018 | quando sarà caricato lo stipendio?

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Aumenta l'attesa tra i dipendenti pubblici della scuola di conoscere il giorno esatto delsul portaleil lororelativo al mese di. Nelle scorse settimane si pensava che lodel mese in questione potesse contenere anche l'aumento tanto auspicato e approvato proprio di recente dalla Corte dei Conti, ma per il via libero definitivo è necessario ancora la sottoscrizione del contratto da parte del Governo e dei sindacati, per cui sicuramente anon ci saranno aumenti stipendiali.ildisu? Informazioni sulloLe competenze suldisono ormai chiuse dunque non si deve far altro che attendere il suo caricamento sul portale. Il sito ministeriale ad oggi ancora non ha effettuato comunicazioni ufficiali sulildi ...