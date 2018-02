Noemi | denunciata e “fuori di seno” Video | “Ho esagerato? É stato molto bello!” Sanremo

Noemi - denunciata e “fuori di seno”/ Video - Enzo Miccio : “Décolleté raffinato” (Sanremo 2018) : Una giornata da dimenticare per Noemi che tra la presunta denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e l'uscita di seno sul palco dell'Ariston, ha davvero fatto parlare di sé(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 15:12:00 GMT)

Sanremo 2018 - Noemi denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale - ha insultato un agente : Vigilia della seconda esibizione al Festival di Sanremo movimentata per Noemi, la cantante romana che è in concorso alla 68esima edizione della kermesse con il brano Non smettere mai di cercarmi. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, l'artista sarebbe stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale da un agente addetto alla sicurezza della kermesse, in quanto la ragazza lo avrebbe insultato dopo che l'uomo si era rifiutato di ...

