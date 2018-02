New York | in forte denaro Under Armour

Borsa : New York apre in rialzo - Dj +1 - 12% : ANSA, - WASHINGTON, 9 FEB - Apertura in rialzo per Wall Street, dopo il tonfo di ieri, con la firma della legge di bilancio che rasserena gli animi e pone fine allo shutdown. Il Dow Jones guadagna l'1,...

Capelli - tutti i look della New York Fashion Week : L’8 febbraio New York ha dato il via alle settimane della moda, dove saranno presentate le collezioni Autunno/inverno 2018-19 con un po’ di novità. Il Council of Fashion Designers of America aveva annunciato nei giorni scorsi una partnership con Model Alliance per creare delle aree private dove le modelle possono cambiarsi lontano da occhi indiscreti e per ovviare alla mancanza di privacy. LEGGI ANCHETendenze trucco e Capelli del ...

New York Times - boom di abbonati on line. Conti in rosso nel trimestre : boom degli abbonati online per il New York Times, che nel 2017 hanno raggiunto i 2,64 milioni di lettori, con una crescita del 41,8% rispetto all'anno precedente. Dopo un rallentamento dopo l'...

New York Times festeggia la trimestrale migliore delle attese : Teleborsa, - Pioggia di acquisti sui titoli New York Times , che stanno volando a wall Street con un rialzo del 7,5% a 23,83 dollari. La società editrice statunitense ha chiuso il quarto trimestre con ...

New York Times festeggia la trimestrale migliore delle attese : Pioggia di acquisti sui titoli New York Times , che stanno volando a wall Street con un rialzo del 7,5% a 23,83 dollari. La società editrice statunitense ha chiuso il quarto trimestre con una perdita ...

Spogliatoi privati per le modelle della New York Fashion Week : Le molestie sessuali all’interno dell’industria della moda non solo si sono dimostrate, negli ultimi mesi, più frequenti di quanto potessimo immaginarie. Notoriamente, sono anche molto difficili da controllare. E dopo un anno come il 2017, così significativo rispetto alle prese di posizione nei confronti degli abusi nel mondo dello spettacolo, non potevamo che aspettarci dei piccoli passi in avanti a partire dal 2018. Il primo ...

New York - bimbo muore a 11 anni per salvare l’amichetto che stava annegando : New York, bimbo muore a 11 anni per salvare l’amichetto che stava annegando stavano giocando in un parco nel Queen’s quando uno dei due è scivolato in acqua. L’amico è intervenuto per salvarlo, ma per lui non c’è stato niente da fare Continua a leggere L'articolo New York, bimbo muore a 11 anni per salvare l’amichetto che stava annegando sembra essere il primo su NewsGo.

New York : in forte denaro Regions Financial : Effervescente Regions Financial , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,14%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, ...

New York - bambino eroe muore a 11 anni per salvare l'amichetto : Un ragazzino di 11 anni è morto mentre cercava di salvare il suo amichetto di 12, caduto nelle acque gelide di un laghetto. I bambini stavano giocando in un parco nel Queens, a New York, quando uno ...

I nuovi art wall di Gucci a Milano e New York : Diciamo che da qualche tempo a questa parte Gucci ci sta abituando a camminare con il naso all’insù. E la cosa ci piace molto. Prima è stata la volta del murales di Soho in Lafayette Street a New York, con l’opera firmata dall’illustratrice di San Francisco Jayde Fish. Qualche mese dopo è arrivato il mega wall di Angelica Hicks, a Manhattan ma anche a Milano, e un ultimo la nuova collaborazione con l’artista spagnolo Ignasi ...

Nba - Boston crolla - Cavs umiliati - New York piange : Porzingis fa crac : Il morso dei Raptors fa male, malissimo ai Celtics, che crollano nel fortino dell'Air Canada Centre e lasciano la possibilità ai canadesi di avvicinarsi alla vetta della Eastern Conference, lontana, ...

New York Fashion Week A/I 18-19. Il calendario delle sfilate e gli eventi da non perdere : E se quella americana è da sempre la settimana della moda più politica, questa edizione non sarà da meno con il coinvolgimento del movimento contro le molestie Time's Up . Guarda tutto lo speciale ...

“Tsunami su New York” - ma è un errore : L’app va in tilt e su New York piomba l’allarme tsunami. L’applicazione AccuWeather ha inviato per errore un allarme tsunami facendo riferimento a una comunicazione del servizio meteorologico nazionale. In realtà, il messaggio è stato inviato per errore come ha confermato il National Weather Service: “Non c’è nessun allarme tsunami“, ha twittato l’account nazionale, imitato da quelli dei singoli stati ...

Belen Rodriguez/ Video - a New York mostra la "farfallina" : Andrea Iannone sceglie il silenzio sui social : Belen Rodriguez, chi è l'uomo con lei a New York? Delle foto scattare dalla rivista "Mio" la immortalano con un compagno misterioso che non è Andrea Iannone, di chi si tratta?(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 23:44:00 GMT)