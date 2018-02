Nell' anticipo della settima giornata la Conad prova a rialzarsi contro Baronissi

Isola dei Famosi - Francesco Monte lo annuncia così - senza mezzi termini. Succederà Nella prossima puntata del reality ma l’ex naufrago ha deciso di rivelarlo in anticipo. E ha spiazzato tutti : Isola dei Famosi, il droga-gate continua. nella scorsa diretta, quella di lunedì 5 febbraio 2018, ci sono stati due eventi chiave: l’abbandono di Francesco Monte e il ritorno in Italia di Eva Henger. Il primo, a inizio puntata, ha fatto sapere che, appena uscito dal reality, si sarebbe dedicato a risolvere questa situazione delicatissima al suo rientro in Italia ma nelle sedi opportune. Francesco aveva sottolineato, inoltre, che non ...

Serie A - 23^ giornata : Sampdoria-Torino 1-1 - Acquah risponde a Torreira Nell’anticipo : Sampdoria e Torino hanno pareggiato per 1-1 nell’anticipo della 23^ giornata della Serie A. I blucerchiati salgono così a quota 38 punti in sesta posizione, a tre lunghezze dalla Roma che domani affronterà il Verona mentre i granata si spingono a quota 33, pari punti con l’Atalanta che domani risponderà contro il Chievo. I padroni di casa sono passati in vantaggio all’11 grazie a una bellissima punizione di Torreira ma 14 ...

Volley - SuperLega 2018 – 20^ giornata : Milano espugna Vibo Valentia Nell’anticipo e sale al sesto posto : Milano ha sconfitto Vibo Valentia per 3-0 (25-17; 26-24; 25-23) nell’anticipo della 20^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I meneghini espugnano il campo della sempre più disastrata Tonno Callipo e salgono momentaneamente al sesto posto in classifica in attesa delle partite del weekend. I ragazzi di Giani hanno sempre tenuto il controllo della partita, dominando il primo set e poi facendo la ...

Basket - 16a giornata Serie A 2018 : la capolista Avellino Nell'anticipo a Reggio Emilia. Sfide casalinghe per le inseguitrici : ...Virtus Bologna Dolomiti Energia Trentino ore 19.00 Umana Reyer Venezia Openjobmetis Varese ore 19.15 Germani Basket Brescia VL Pesaro ore 20.45 The Flexx Pistoia Betaland Capo d'Orlando (Rai Sport HD)...

Basket - 16a giornata Serie A 2018 : la capolista Avellino Nell’anticipo a Reggio Emilia. Sfide casalinghe per le inseguitrici : Dopo i primi verdetti (Avellino “Campione d’Inverno e le otto qualificate alle Final Eight) la Serie A di Basket riparte con la 16a giornata, la prima del girone di ritorno. Sarà un turno di campionato spalmato su tre giorni, visti i vari impegni europei delle squadre. Si comincia domani sera e scende subito in campo la capolista: la Sidigas Avellino sarà di scena sul campo di Reggio Emilia. Una sfida importante per entrambe le ...

La Conad gioca d'anticipo Nella doppia trasferta piemontese : si parte da Chieri : La partita verrà trasmessa in diretta streaming dalle ore 16.55 su The Black Studio ( http://www.theblackstudio.it ). Il programma (19ª giornata): sabato 13 gennaio, ore 20.30, Fenera Chieri-Conad ...

Caso dl Popolari - Renzi lo anticipò a De Benedetti : è bufera - Berlusconi all'attacco : 'Ing. con le mani Nella marmellata' : La registrazione della telefonata rimasta finora segreta, riporta il Corriere della Sera, è allegata al fascicolo che la Procura di Roma ha trasmesso alla Commissione parlamentare banche. E sembra ...

Anticipo serie A 18.esima giornata Crotone bello nel primo tempo distratto in difesa Nella ripresa umiliato dal dominio della Lazio : Lazio 4 Crotone 0 Marcatori: Lukaku 55°, Immobile 77°, Lulic 85°, Felipe Anderson 87° Lazio (3-5-2): Strakosha, Patric, De Vrij, Wallace, Marusic, Parolo, Murgia (Lulic), Lukaku, Milinkovic-Savic (Leiwa), Luis Alberto (Felipe Anderson), Immobile. All. Simone Inzaghi Crotone(4-3-3): Cordaz, Sampirisi (Faraoni),…Continua a leggere →

Volley - SuperLega 2017-2018 – 12^ giornata : Verona surclassa Vibo Valentia Nell’anticipo e rafforza il quarto posto : Verona non smette più di volare e rafforza il quarto posto in classifica sconfiggendo Vibo Valentia per 3-0 (25-19; 25-21; 25-22) nell’anticipo della dodicesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I ragazzi di Grbic rimangono alle spalle delle tre corazzate, a soli tre punti di distacco da Modena che domani pomeriggio sarà impegnata nel big match contro Perugia: una scalata di assoluto livello dopo le ...