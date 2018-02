Nel mondo 42 milioni di schiavi : Città del Vaticano, 9 feb. (AdnKronos) – Sono 42 milioni le vittime di sfruttamento nel mondo. L’allarme è stato lanciato dal cardinale Vincent Nichols, presidente della Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles alla guida del ‘Gruppo Santa Marta’, al termine dell’incontro con il Papa. “Sono 42 milioni le persone in stato di schiavitù nel mondo – ha denunciato Nichols – e questo dramma non è ...

Addio al Signor Braulio - che ha reso la Valtellina famosa Nel mondo : È morto Egidio Tarantola Peloni, patron della distilleria Peloni produttrice del leggendario Braulio, l’amaro della Valtellina. Peloni è morto a 75 anni nella sua Bormio, appena pochi giorni prima di ricevere un riconoscimento del comune per il suo impegno da cittadino e da imprenditore. Al funerale il sindaco di Bormio, Roberto Volpato ha commentato: «Egidio Tarantola ha fatto tantissimo per molte persone, sempre in forma schiva, senza ...

“La rete ha perso un eroe”. È morto “tranquillamente Nel sonno” a 70 anni - ma la sua scomparsa ha sconvolto tantissima gente. Il mondo sentirà la mancanza di un uomo tanto raro e prezioso. Il cordoglio di amici e colleghi : “Ho il cuore spezzato” : È morto il 7 febbraio 2018 a 70 anni e la sua morte ha lasciato tutti sconvolti. Oltre che un grande vuoto. John Perry Barlow, leggendario paroliere dei Grateful Dead, il gruppo rock statunitense protagonista della scena Usa nell’estate del 1967, non c’è più. Gli amici e colleghi lo ricordano come visionario, appassionato, filosofo, poeta, cowboy. E tutti ricordano le sue canzoni, insieme alle ballate di Janis Joplin e alle note ...

Carnevale : i principali festeggiamenti Nel mondo : Carnevale nel mondo viene associato al Carnevale di Rio, un sambodromo a cielo aperto dove tutte le scuole di samba si sfidano a colpi di sfrenati passi di danza tra abiti colorati e spettacolari piume ma questo non è l’unico grande evento. Tra i principali festeggiamenti del Carnevale nel mondo, troviamo il Carnevale di Cadice, con i chirigotas, canti satirici vertenti, in particolare, su politica e morale, con l’elezione della Regina della ...

'Il giocatore più ricco del mondo gioca Nel Getafe' : Il segreto di tale fatturato? Il progetto si basa sulla produzione di acido levulinico, una molecola che si propone come valida alternativa all'olio - più economica e più pulita - nel mondo dei ...

“Lo abbiamo trovato lì - senza vita”. Terribile lutto Nel mondo dello sport italiano. La macabra scoperta all’interno del parco della città che più lo aveva amato. Il dolore di amici e colleghi : Il numero 10 sulle spalle, la voglia di divertirsi e soprattutto di far divertire il pubblico sugli spalti. Chi ama il calcio e non disdegna di tanto in tanto qualche occhiata alle serie inferiori probabilmente ricorderà il nome di Simone Rispoli, fantasista che ha legato il proprio nome soprattutto alla città di Ravenna e alla sua squadra, con la quale tra il 2012 e il 2015 aveva anche conquistato due straordinarie promozioni. Una ...

Sant’Agata la terza festa della Cristianità Nel Mondo : Sant’Agata la terza festa della Cristianità nel Mondo, una devozione con quasi 1800 anni di storia. Più di un milione

Google Nel mondo dei videogiochi con una console e il servizio in streaming Yeti? : Si torna a parlare di Google e della possibile entrata di questo gigantesco colosso all'interno del mondo dei videogiochi, addirittura con una console vera e propria e un servizio ad essa collegata. Dopo il precedente rumor riguardante un importante interesse della compagnia nella possibilità di proporsi come un rivale di Sony, Microsoft e Nintendo, arriva una seconda indiscrezione che sembra confermare dei piani davvero molto ambiziosi.Proposta ...

I passi indietro della democrazia Nel mondo : The Economist calcola che solo il 5 per cento della popolazione globale vive in un contesto pienamente democratico. Un terzo è governato da dittature

Video di Annalisa a Sanremo 2018 con Il mondo prima di te - la più alta new entry Nella classifica iTunes : Seconda esibizione per Annalisa a Sanremo 2018: con il brano Il mondo prima di te, la cantante è in gara nella categoria dei Campioni e presenta il nuovo singolo estratto dall'album Bye Bye di prossima pubblicazione. Annalisa a Sanremo 2018 è stata la prima artista ad esibirsi nella serata inaugurale della kermesse canora, ieri sera, martedì 6 febbraio. Oggi, tornerà a calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo per la seconda delle ...

Salernitani Nel mondo - Alessia Volpe ed i suoi primi 5 anni di ricerca al St Thomas Hospital : L'intera puntata è disponibile in podcast e in replica domenica 11 febbraio 2018, alle ore 18, sulle frequenze di Radio Alfa e in streaming. Ascolta la puntata

Nel mondo 45 milioni di schiavi. Serve un'alleanza globale : Una grande alleanza fra Italia, Regno Unito e Chiesa cattolica contro le nuove schiavitù che nel modo fanno vivere in modo indegno e degradante milioni di donne, uomini e bambini. È questo l'auspicio ...

Paesaggi mozzafiato Nel video de Il mondo prima di te di Annalisa - a Sanremo 2018 con un inno al cambiamento : Il mondo prima di te di Annalisa è la canzone in gara al 68° Festival di Sanremo. Il brano è stato presentato durante la prima serata della kermesse di martedì 6 febbraio, suscitando grande curiosità e apprezzamenti da parte di pubblico e critica. Il mondo prima di te è un brano scritto da Davide Simonetta e Alessandro Raina, insieme ad Annalisa, che quindi appare in veste di autrice. La canzone è un inno alla rinascita, alla riscoperta di sé ...

Udinese - doppia strategia : non solo talenti Nel mondo - ma anche fatti in casa : Dagli anni Novanta la lista dei talenti che l'Udinese ha lanciato, dopo averli pescati da giovani e spesso semisconosciuti in giro per il mondo, è quasi infinita. Era celebre la stanza collegata col ...