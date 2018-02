Negramaro Video | Giuliano Sangiorgi e la dedica al padre morto con Claudio Baglioni in

Diretta Sanremo 2018 terza serata oggi : Michelle Hunziker cade - Negramaro live Video : Vi ricordiamo che potete seguire la Diretta della terza serata in tv ma anche in streaming sul sito gratuito RaiPlay.it di cui potete scaricare anche l'app omonima per cellulari. Segui la Diretta ...

Video dei Negramaro a Sanremo 2018 con La prima volta e Poster con Claudio Baglioni - a 13 anni da Mentre tutto scorre : Super-ospiti della terza serata, i Negramaro a Sanremo 2018 riconquistano il palco dell'Ariston su cui debuttarono oltre un decennio fa con la stessa formazione di oggi, ovvero Giuliano Sangiorgi alla voce, chitarra e pianoforte, Emanuele Spedicato alla chitarra, Ermanno Carlà al basso, Andrea Mariano alle tastiere, Danilo Tasco alla batteria e Andrea De Rocco al campionatore. "Il cuore che esplode come 13 anni fa...": così avevano commentato ...

Negramaro/ Video : Giuliano Sangiorgi porta il nuovo successo 'La prima volta' (Sanremo 2018) : Video, i NEGRAMARO ricordano quella famosa edizione del 2005 del Festival di Sanremo, quando furono eliminati nello stupore generale del pubblico e di Bonolis.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 21:59:00 GMT)

Negramaro/ Video : grande emozione dietro le quinte per Giuliano Sangiorgi (Sanremo 2018) : Video, i Negramaro ricordano quella famosa edizione del 2005 del Festival di Sanremo, quando furono eliminati nello stupore generale del pubblico e di Bonolis.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 21:27:00 GMT)

Negramaro ospiti a Sanremo 2018 : video dell’esibizione : I Negramaro sono stati super ospiti della terza puntata del Festival di Sanremo 2018 giovedì 8 febbraio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Negramaro ospiti a Sanremo 2018 La band di Giuliano Sangiorgi torna al Festival dopo aver partecipato nel 2005 nella categoria Nuove Proposte. All’epoca la loro Mentre Tutto Scorre non arrivò alla Finale, ma si aggiudicò il premio della Sala Stampa. Nella terza serata di Sanremo 2018, ...

Negramaro/ Video : "Torniamo all'Ariston - ma senza rancore" (Sanremo 2018) : Video, i NEGRAMARO ricordano quella famosa edizione del 2005 del Festival di Sanremo, quando furono eliminati nello stupore generale del pubblico e di Bonolis.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 10:00:00 GMT)

Negramaro : ci sono anche loro nel video del nuovo singolo “La prima volta” : È online il video ufficiale di “La prima volta”, il nuovo singolo dei Negramaro estratto dall’ultimo album “Amore che torni” (senti cosa ci hanno detto nella nostra video intervista). Il video del nostro nuovo singolo #LaprimaVolta è online da oggi. Il secondo capitolo di una storia che vi vogliamo raccontare! Link in Bio Un post condiviso da Negramaroofficial (@Negramaroofficial) in data: Gen 18, 2018 at ...

L’emozione de La prima volta nel nuovo video dei Negramaro - in radio dopo Fino all’imbrunire : Nel nuovo video dei Negramaro, c'è tutta l'emozione di La prima volta. Questo è il singolo che il gruppo capitanato da Giuliano Sangiorgi ha scelto per il ritorno in radio, dopo il grande successo di Fino all'imbrunire, singolo apripista rilasciato in autunno. Nella clip ufficiale dedicata al nuovo singolo, girata da Tiziano Russo, ritroviamo tutti i caratteri di quelle prime volte che ci fanno emozionare. Il singolo spazia quindi tra i ...