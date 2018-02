agi

: L'economista #Brancaccio: 'Negare il corteo #antifascista a #Macerata aumenta il rischio di incidenti' - marcoprat : L'economista #Brancaccio: 'Negare il corteo #antifascista a #Macerata aumenta il rischio di incidenti' - reggiosera : Battaglia di Fabbrico, Leu: 'Negare corteo alla destra' -

(Di venerdì 9 febbraio 2018) "l'autorizzazione non attenua ma fomenta ildi": ne è convinto l'economista Emiliano Brancaccio, docente di Politica economica presso l'Università del Sannio, editorialista de l'Espresso e autore di vari saggi sulle cause economiche dell'ascesa dei movimenti di estrema destra, che ha dato la sua adesione alla manifestazionedi domani a. "Per domani - prosegue l'economista - auspico unpartecipato e pacifico, così come conto su una ulteriore mobilitazione nazionale a Roma nei prossimi giorni, per rivendicare il diritto costituzionale di manifestare contro il razzismo e il fascismo". Secondo Brancaccio "l'orrendo crimine fascista del 3 febbraio scorso aè stato commentato da vari esponenti di vertice della politica e ...