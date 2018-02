Myanmar | consigli per un viaggio sicuro

agi

(Di venerdì 9 febbraio 2018) La Birmania (o) è una destinazione alternativa alle classiche mete esotiche, che regala al viaggiatore un’intensa esperienza culturale e spirituale. Si tratta di un luogo autentico, dalle radicate tradizioni, estremamente lontano dalla realtà occidentale. Merito del patrimonio artistico e storico che lo caratterizza, negli ultimi anni ilha attirato turisti provenienti da ogni dove. Ilè uno Stato di grande suggestione, e non solo per le scintillanti pagode che costellano il Paese da nord a sud, e in cui si celebrano cerimonie antichissime. La povertà, largamente diffusa, lascia spazio alla ricchezza d’animo della popolazione, generalmente molto ospitale. Le attrazioni sono numerose, a partire dalla Swedagon Paya: il templio d’oro situato a Rangoon. I siti archeologici si trovano ...