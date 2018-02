Moto Guzzi V7 III Carbon | solo per 1 921 appassionati

Moto Guzzi V7 III Carbon - inno alla customizzazione" : Il numero di serie del modello, in vendita a 9.990 euro, è inciso sulla targhetta apposta sui riser del manubrio e gli esemplari disponibili in tutto il mondo sono 1921, un numero che rimanda dritti ...

La più amata delle Moto Guzzi - la V7 III in versione CARBON - è finalmente in vendita : MOTO GUZZI V7 III CARBON DISPONIBILE NEI CONCESSIONARI IN vendita L’ESCLUSIVA versione SPECIALE DELLA MOTO GUZZI PIÙ amata V7 III CARBON ESALTA LA SUA PERSONALITÀ GRAZIE AGLI ELEMENTI IN FIBRA DI CARBONIO ED È PROPOSTA IN EDIZIONE LIMITATA E NUMERATA DI SOLI 1921 ESEMPLARI, NUMERO CHE EVOCA L’ANNO DI NASCITA DI MOTO GUZZI MOTO GUZZI V7 III CARBON rappresenta la più nuova interpretazione di uno dei più grandi classici della MOTO italiana. Sin ...