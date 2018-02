Monte di Procida | contro il Barano assenti Iannuzzi e Pisano

Juniores Monte di Procida - vittoria a tavolino contro il Qualiano : NAPOLI - La Juniores del Monte di Procida conquista tre punti in classifica senza giocare. La squadra guidata dal tecnico Francesco Di Meo vince a tavolino per 3-0 la gara contro l'FC Qualiano , a ...

Juniores Monte di Procida - sconfitta contro la Vis Afragolese : NAPOLI - La Juniores del Monte di Procida ha perso 0-1 in casa contro la Vis Afragolese . Il gol che ha deciso il match - registrando la seconda sconfitta stagionale per i ragazzi di Di Meo - è ...

C. Frattese-Monte di Procida 1-2. Mazziotti : "Grande mentalità" : NAPOLI - Il Monte di Procida ha espugnato il campo della C. Frattese per 1-2, con la doppietta di Lucignano. A fine gara, il tecnico Marco Mazziotti ha raccontato tutta la sua soddisfazione ai ...