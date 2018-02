Moda | dal metallo all’occhiale | il canone inverso di Emanuele Pugnale

Procedura concorsuale abilitati 2018 : requisiti e Modalità di partecipazione : Il bando per la partecipazione alla nuova Procedura concorsuale per docenti sarà pubblicato nei prossimi giorni. Nel frattempo, è stato emesso il decreto che disciplina le modalità di espletamento della Procedura. In data 15 dicembre 2017 (decretoMiur_995.2017), infatti, il MIUR ha reso note le modalità di svolgimento del nuovo concorso per docenti abilitati. Questa Procedura […] L'articolo Procedura concorsuale abilitati 2018: requisiti e ...

Milano Moda donna dal 20 al 26 febbraio - 64 sfilate e 92 presentazioni : ... parte integrante del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Lo Spazio Cavallerizze, nuovo Fashion Hub di Milano moda donna, riunirà inoltre in unico spazio: vip lounge, ...

Xbox One : un nuovo aggiornamento pubblico introduce la Modalità non disturbare e molto altro : Dopo settimane di test da parte degli utenti Insider, l’aggiornamento 1802 è pronto per essere rilasciato al pubblico. Microsoft ha confermato, infatti, che il roll-out globale è stato avviato alcune ore fa. Diversamente dai precedenti update pubblici, in quest’ultimo non troviamo soltanto i soliti fix di bug ma anche alcune novità che i videogiocatori troveranno sicuramente utili. Changelog ufficiale Hub di giochi nel menu guida – ...

Star Wars Battlefront 2 : presto potrebbe essere introdotta una Modalità Conquista simile a quella di Battlefield : Star Wars Battlefront 2, più che per la qualità del gioco in sé, è stato soprattutto protagonista dell'ormai celebre questione delle loot box e delle microtransazioni, le ultime novità al riguardo ci parlavano di un ritorno di queste ultime all'interno del gioco.Tuttavia, ora arrivano quelle che potrebbero essere interessanti novità per Star Wars Battlefront 2. Infatti, come riporta Gamewatcher, il design director Dennis Brannvall, conversando ...

AdR è interModale e sostenibile - de Carolis - Ad - : fa parte del nostro modo di essere : Teleborsa, - L' Aeroporto di Fiumicino è uno scalo pienamente intermodale , dove confluiscono treni, bus, aerei, taxi ecc., oltre che un aeroporto molto attento agli aspetti della sostenibilità , sia ...

Monster Hunter World testato su quattro console e in otto Modalità : come si gioca meglio? - analisi comparativa : Per un franchise cross-generation che ha goduto di grande successo su PlayStation 2, PSP, 3DS, Wii e Wii U, è sorprendente come Monster Hunter sia finito per giungere sull'attuale generazione di console. Disegnato da zero per trarre al massimo la potenza di PlayStation 4 e Xbox One, il recente Monster Hunter World promette ambiziosi cambiamenti alla formula della serie, sfoggiando nuova tecnologia in questo processo di rinnovamento. Quindi qual ...

Camera NX : Modalità ritratto su tutti gli Android : Uno degli elementi più importanti e ricercati di uno smartphone è sicuramente la fotoCamera. Il Google Pixel 2 ha fatto parlare di sé per il suo design discutibile ma anche per il suo comparto fotografico di spessore. A fare la differenza è sicuramente il software e la nuova Google Camera è la prova lampante di ciò. Abbiamo già visto come questa applicazione possa aumentare di molto la qualità fotografica di uno smartphone, come nel caso ...

Sanremo 2018 - la diretta Twitter di ‘Noi che #SanreModaldivano’ : Segui la diretta del Festival di Sanremo 2018, prima serata oggi martedì 6 febbraio. Cosa accadrà questa sera? Commenta con noi usando #Sanremodaldivano e segui @fqlive Tweet riguardo #Sanremodaldivano L'articolo Sanremo 2018, la diretta Twitter di ‘Noi che #Sanremodaldivano’ proviene da Il Fatto Quotidiano.

Disponibile la Modalità a tempo limitato "Test di fuoco 1" per Fortnite Battle Royale : Dopo le ultime novità introdotte in Fortnite Battle Royale con la patch 2.4.0, ecco che Epic Games annuncia la disponibilità per tutti i giocatori del nuovo Test di fuoco 1. Come riportato sul sito ufficiale, questa è una modalità a tempo limitato che permette di sperimentare con il bilanciamento delle armi. Questa volta il team di sviluppo ha apportato alcune modifiche ai parametri delle armi, ad esempio la precisione del primo colpo, i danni ...

Red Dead Redemption 2 tra FPS - avventura e Modalità Online : nuovi leak sul gameplay : Rockstar Games non ha ancora rivelato alcun dettaglio sulla storia o sul gameplay di Red Dead Redemption 2, ma un nuovo leak emerso in Rete in queste ore alimenterà sicuramente la curiosità e l'hype dei fan. Secondo una fuga di informazioni, ricevute in Rete grazie a Trusted Reviews, sarebbero giunti tra le nostre mani dei succosissimi leak sia sulla storia che sul gameplay di Red Dead Redemption 2: pare sia confermato, infatti, che l'uomo ...

Un gigantesco leak di Red Dead Redemption 2 rivelerebbe dettagli su single-player - gameplay e Modalità Battle-Royale : Solo pochi giorni fa abbiamo parlato dell'annuncio della data di uscita di Red Dead Redemption 2 e di un gioco che si farà attendere un po' più del previsto. Come da tradizione Rockstar Games ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario per sfornare un titolo di assoluto valore e in attesa dell'uscita o di un video gameplay vero e proprio non possiamo non parlare di un nuovo sostanzioso leak proveniente da Trusted Reviews.Il portale ha ...

Fortnite mette alla prova le armi con una nuova Modalità a tempo limitato : Gli ultimi mesi sono stati indubbiamente molto fruttuosi per Fortnite: la rapida espansione cui ha assistito il titolo sviluppato dai ragazzi di Epic Games ha ovviamente costretto gli addetti ai lavori a intensificare la propria opera, complice una massa di utenti in costante aumento che richiede un'attenzione sempre maggiore per evitare di scoprire il fianco a facili critiche. Lo studio, dal canto suo, non è di certo nuovo a prodotti di un ...

Milan-Inter - il derby si avvicina : ecco date - Modalità e costi dei biglietti : Si avvicina l’appuntamento con una delle gare più attese dall’anno nonostante la posizione attuale delle due squadre non sia quella che le società si sarebbero aspettate a inizio stagione: il derby tra Milan e Inter, in programma a San Siro domenica 4 marzo. Fischio d’inizio alle 20.45. Con il pareggio ottenuto a Udine in extremis […] L'articolo Milan-Inter, il derby si avvicina: ecco date, modalità e costi dei biglietti ...