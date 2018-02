Milka e Oreo vi pagano per fare gli assaggiatori di cioccolato

Milka e Oreo cercano un assaggiatore di cioccolato - per testare nuovi sapori : Cari chocolate lovers, Mondelez International ha un annuncio di lavoro per voi. La multinazionale americana, a cui fanno capo aziende come Milka e Oreo, sta cercando impiegati per testare nuovi prodotti da lanciare sul mercato: assaggiatori di cioccolata, che dovranno trascorrere la giornata lavorativa a "collaudare" nuovi sapori. I posti vacanti sono quattro e il lavoro si svolgerà nel Regno Unito. Ai prescelti verrà richiesto di ...