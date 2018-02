Milano La compagnia del Belcanto presenta Gianni Schicchi

Volo Ryanair Milano-Palermo rientra a Malpensa per la perdita di carburante : ecco la nota della compagnia aerea : “L’equipaggio del Volo da Milano Malpensa a Palermo del 16 dicembre si è messo in contatto con i controlli di Volo locali (come previsto dalle procedure) poco dopo il decollo, quando una spia della cabina di pilotaggio segnalava un’anomalia tecnica minore. L’aereo è atterrato normalmente a Milano Malpensa e i passeggeri sono stati fatti scendere dal veliVolo prima di imbarcarsi su un aereo sostitutivo che è partito per Palermo ...