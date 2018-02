Milano | da Veneranda ok a illuminazione esterna Duomo 2

Milano : da Veneranda ok a illuminazione esterna Duomo : Milano, 9 feb. (AdnKronos) - Il cda della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano ha dato il via libera definitivo a un accordo stipulato congiuntamente con il Comune e A2A per la valorizzazione dell’illuminazione esterna della cattedrale. I lavori partiranno a breve e prevedono, dopo il completament