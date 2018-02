Milano | Comune apre bando per rappresentanti in enti e fondazioni

Ema : Corte Ue - il Comune Milano chiede la sospensione dell’assegnazione della sede : Il Comune di Milano ha presentato al Tribunale Ue una richiesta di procedimento sommario nell’ambito della causa intentata contro la decisione di assegnare la sede dell’Ema ad Amsterdam. Lo fa sapere la Corte di Giustizia dell’Unione europea, confermando quanto anticipato all’AdnKronos il 31 gennaio da Francesco Sciaudone dello studio legale Grimaldi, uno dei legali che hanno curato il ricorso per il Comune del capoluogo ...

Ema : legale ricorso Comune - Milano sede migliore - sorteggio non idoneo/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Il ricorso d’urgenza presentato al Tribunale Ue "è nell’interesse degli Stati membri, laddove emerge anche dalle ultime dichiarazioni dell’Ema che l'Olanda non è in grado di assicurare la messa a disposizione della stessa sede offerta, al punto da ipotizzare piani alternativi". Non esi

Ema : legale ricorso Comune - Milano sede migliore - sorteggio non idoneo/Adnkronos : Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Il sorteggio con cui lo scorso novembre è stata assegnata la nuova sede Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ad Amsterdam "non è un metodo idoneo a selezionare la migliore offerta", a maggior ragione laddove il confronto con Milano - la cui candidatura era molto accredit

Ema : Corte Ue riceve i ricorsi dell'Italia e del Comune di Milano : La questione è al 99% politica e all'%1 giurisdizionale". Zaia, Italia deve essere intransigente,va data a Milano "Condivido la posizione di Maroni in Lombardia, e spero che a livello nazionale ci ...