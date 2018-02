Milan | Gattuso | ' Non pensiamo alla Champions Kalinic? Non ci sarà'

Milan - a tutto Gattuso : il riposo di Suso - i mugugni di spogliatoio e le condizioni di Kalinic : Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani che i rossoneri affronteranno contro la Spal alla quale non parteciperà Kalinic, non convocato per l’incontro. “Chiamiamola infiammazione, perchè abbiamo preferito non rischiarlo, facendolo riposare per 3-4 giorni ed evitando così di perderlo per tantissimo tempo. Ci convive già da 3 settimane. Ora si deve curare, non esce nemmeno ...

Milan - i convocati di Gattuso : ecco la decisione su Kalinic : Al termine della rifinitura a Milanello, Rino Gattuso ha diramato l’elenco dei 23 rossoneri convocati per SPAL-Milan, 24° giornata di Serie A in programma sabato alle 15.00 allo stadio Mazza di Ferrara. ecco la lista completa che non vede al suo interno Nikola Kalinic infortunatosi nell’ultima settimana e dunque fuori dal novero dei convocati per l’incontro di domani con la Spal: PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, ...

Milan - la squadra di Gattuso attesa da un incredibile tour de force : tutti i dettagli : Spal-Milan rappresenterà per i rossoneri la prima sfida di un tour de force che proseguirà fino al 18 marzo, quando ci sarà l’ultima gara prima della sosta per le Nazionali contro il Chievo. La squadra di Gattuso in questo lasso di tempo giocherà ben 9 match, che potrebbero salire a undici in caso di qualificazione agli ottavi di Europa League. Al termine di questo ciclo di sfide si capirà se la stagione dei rossoneri potrà ancora regalare delle ...

GATTUSO E LO SCHERZO DI GASCOIGNE/ L'allenatore del Milan ricorda i tempi di Glasgow : GATTUSO e lo SCHERZO di GASCOIGNE. L'allenatore del Milan ricorda i tempi di Glasgow, quando vestiva la maglia dei Rangers e Gazza gli riservò un trattamento "particolare"...(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 01:50:00 GMT)

Milan - Cutrone loda Gattuso : "Cresciuti grazie a lui. Contro la Spal per vincere" : Oltre a parlare direttamente dal palco in occasione dell'evento a Milano "Amici dei Bambini" , LEGGI le sue dichiarazioni, , Patrick Cutrone ha concesso in un secondo momento un'intervista a Milan TV .

Infortunio Kalinic - problema per l’attaccante del Milan : Gattuso preoccupato : Infortunio Kalinic – Il Milan sta trovando sempre più fiducia, la squadra di Gattuso è reduce dal pareggio sul campo dell’Udinese. Tengono banco anche gli infortunati, ecco le parole del Dottor Mazzoni ai Canali Ufficiali del club: “Oggi Nikola Kalinic non ha preso parte all’allenamento, ha un’infiammazione alla regione adduttorea, particolarmente fastidiosa e dolente. Ricardo Rodriguez ha risolto i problemi ...

Ronaldo : 'Gattuso? È cresciuto al Milan - gli auguro buona fortuna' : Il Fenomeno , Ronaldo , ha parlato a Sky Sport dell'arrivo di Rino Gattuso sulla panchina del Milan: ' È cresciuto lì e conosce la storia del club , il suo modo di motivare sarà sicuramente importante e gli auguro buona fortuna . Spero che ...

Milan - scenario a sorpresa per Gattuso a fine stagione : Secondo Sky Sport , lo scenario più sorprendente su Rino Gattuso con permanenza a fine stagione al Milan potrebbe davvero avverarsi. 'Dovesse chiudere bene la stagione, non sarebbe fantasia vederlo ancora sulla ...

Milan - Gattuso resterà allenatore per la prossima stagione : più di un'idea : Siamo a febbraio, è vero, ogni discorso sul futuro del Milan è prematuro. Che si tratti di vicende societarie o di scelte tecniche, insomma, si viaggia nel campo delle ipotesi. Ma c'è una certezza: il ...

Milan - bomber dalle polveri bagnate : altro rebus per Gattuso : MilanO - Gattuso sta risolvendo tanti problemi in casa Milan, ma resta sempre sul tavolo la questione relativa all'attacco poco prolifico: nelle ultime 8 giornate di campionato, un solo gol dai ...

Milan - Mirabelli su Gattuso : “Qui per dieci anni” : Milan, Mirabelli: “Non cerchiamo sostituti” Era il 27 Novembre, quando Montella fu esonerato dal Milan, al suo posto subentro Gennaro Gattuso. Il tecnico rossonero, non ha iniziato nei migliori dei modi la sua avventura sulla panchina del Milan, per esempio, pareggiando con il Benevento, o perdendo 3-o contro il Verona. Poi, la squadra di Gattuso ha cambiato registro. Dopo il ritiro natalizio della squadra, il Milan ha battuto in ...

MIRABELLI - Milan/ "Gattuso ha cambiato il Milan - ambiamo a qualcosa di importante!" : Parla MIRABELLI: "Gattuso ha cambiato il Milan, siamo in corsa per tutto". Il direttore sportivo rossonero elogia il tecnico e fa il punto sugli obiettivi stagionali(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 01:18:00 GMT)