Milan | affari con la Juventus? Mirabelli vuole un top player della Ligue 1

Milano - Piazza Affari chiude pesante : Ftse Mib -2 - 26% : Seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita del 2,26% a 22.466 punti. Giornata in controtendenza per Unicredit dopo i conti: il titolo, a fronte di una ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari prova a superare quota 23.000 punti (8 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di superare la soglia dei 23.000 punti dopo un'ottima chiusura in rialzo. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 03:19:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari cerca il rimbalzo (7 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo alcune sedute chiuse in rosso. Attenzione anche alle altre piazze. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 03:18:00 GMT)

Borsa : dopo il lunedì nero in Usa Milano e le asiatiche in forte calo Ma poi Piazza Affari recupera - -1 - 5% - : Il più colpito è stato l'oracolo della finanza Warren Buffet seguito dal patron di Facebook Mark Zuckerberg mentre al terzo posto, per perdite, si è Piazzato l'uomo più ricco del mondo, il Ceo di ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari prova a tornare a 23.000 punti (6 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI proverà a chiudere in rialzo, anche perché è scesa sotto la soglia dei 23.000 punti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 02:37:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari cerca il rimbalzo (5 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimana cercando un rimbalzo dopo la brutta chiusura di venerdì. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 03:29:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari cerca di tenere quota 23.500 (2 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI chiude la settimana e cerca di tenere quota 23.500 punti con un rialzo significativo. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 03:51:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari cerca il rimbalzo (31 gennaio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rimbalzo dopo il brutto calo di ieri. Diversi dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 03:32:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 30 gennaio in DIRETTA : il Napoli stringe per Politano - Paletta via dal Milan. Giroud-Aubameyang - destini incrociati? : Le trattative di ieri, lunedì 29 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di Calciomercato invernale. È il penultimo giorno e le squadre stanno preparando gli ultimi colpi: anche oggi, martedì 30 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 30 gennaio in DIRETTA : Napoli - stretta per Politano. L’Inter dà l’assalto a Pastore - Paletta via dal Milan : Le trattative di ieri, lunedì 29 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di Calciomercato invernale. È il penultimo giorno e le squadre stanno preparando gli ultimi colpi: anche oggi, martedì 30 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari inizia una nuova settimana (29 gennaio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimana. Pochi dati macroeconomici provenienti dall'Eurozona. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 03:28:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari attende dati da Europa e Usa (24 gennaio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende dati macroeconomici sia dall'Europa che dagli Stati Uniti, sperando in un rialzo. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 03:43:00 GMT)

Milano - a Piazza Affari sono sempre di più i parcheggiatori abusivi : Milano, a Piazza Affari sono sempre di più i parcheggiatori abusivi L’inviato Capitan Ventosa testimonia questo malcostume diffuso Continua a leggere L'articolo Milano, a Piazza Affari sono sempre di più i parcheggiatori abusivi sembra essere il primo su NewsGo.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari vicina ai 24.000 punti (23 gennaio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI proverà a raggiungere i 24.000 punti. Nella giornata sono attesi dati macroeconomici dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 03:27:00 GMT)