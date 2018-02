Migranti | Onu | abusi sessuali in Grecia

Migranti : Onu - abusi sessuali in centri Grecia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Migranti - 90 dispersi a nord della Libia. L'Onu : "Già 250 morti nel 2018" : L'allarme lanciato dalle Nazioni unite. Trovati 10 cadaveri. Ci sono tre sopravvissuti. L'Oim: "In aumento i profughi dal Pakistan". L'Ue: "Ogni vita persa in...

Migranti : Onu - si temono 90 affogati in naufragio Libia : Si teme che almeno 90 Migranti siano affogati nel naufragio di un barcone, con a bordo soprattutto cittadini pachistani, a largo delle coste libiche. Lo riferiscono le Nazioni Unite. La portavoce dell'...

Onu : Trump 'vergognoso'su Paesi Migranti : 13.17 "Scioccanti, vergognose e razziste". Così il portavoce per i diritti umani Onu, Colville, condanna le parole del presidente Usa Trump su alcuni Paesi di provenienza dei migranti. "Non si possono liquidare interi Paesi come 'cessi'", dice Colville. Questi commenti "legittimano a colpire in base al posto da cui si proviene". Le dichiarazioni del capo della Casa Bianca "vanno contro i valori universali che il mondo ha così tenacemente ...

Migranti fuori controllo? Ci pensi l'Onu. In Africa - Vvox : ... riportare la pace eliminando chi la contrasta, e successivamente con investimenti pubblici e privati e, con tante intelligenze che non mancano, rimettere in piedi l'economia, riattivare una buona ...

Onu : 258mln di Migranti - +49% dal 2000 : 23.23 Sono circa 258 milioni le persone che hanno lasciato i loro Paesi di nascita e ora vivono in altre nazioni con un aumento del 49% rispetto al 2000 e del 18% rispetto al 2010. Lo afferma il rapporto Onu sulle migrazioni internazionali pubblicato in occasione della Giornata internazionale dei migranti. Il 3,4% della popolazione mondiale è considerata migrante internazionale; nel 2000 era solo il 2,8%. La percentuale dei residenti nei ...

Onu : Migranti internazionali aumentati del 49% dal 2000 - : Sono 258 milioni le persone che hanno deciso di lasciare il Paese d'origine per recarsi in altre nazioni. Il 60% vive tra Europa e Asia e l'Italia, con 5,9 milioni, è l'undicesimo al mondo. In molti stati i flussi hanno comportato un aumento della popolazione

Migranti : sono 258 milioni nel mondo - l'Onu annuncia rimpatri da Libia : Dal 2000 il numero dei Migranti internazionali nel mondo è quasi raddoppiato secondo un rapporto delle Nazioni Unite. sono 258 milioni, poco più del 3%

Onu : 258 mln Migranti - +49% dal 2000 : Il 3,4% degli abitanti del mondo sono ora migranti internazionali, con un aumento del 2,8% sul 2000. La percentuale di quelli residenti nel Paesi più ricchi e' pero' salita dal 9,6% del 2000 al 14% ...

Migranti - il dossier Onu : nel mondo sono 258 milioni. Aumento del 49 per cento dal 2000 : Circa 258 milioni di persone hanno lasciato i loro Paesi di nascita e ora vivono in altre nazioni con un Aumento del 49 per cento rispetto al 2000, quando erano 173 milioni, e del 18 per cento ...

Trump rompe sui Migranti : Decidono gli americani. Stop agli accordi con l'Onu : New York - Nuova stoccata al multilateralismo da parte di Donald Trump su una delle materie che sta più a cuore al presidente americano, l'immigrazione. Il tycoon rilancia la sua dottrina di salvaguardia dei confini a stelle e strisce sfilando gli Stati Uniti dal Global Compact on Migration, il processo firmato nel settembre 2016 all'Onu per arrivare ad un trattato sul internazionale sul fenomeno delle migrazioni.Ad annunciare la ...

Gli Stati Uniti hanno deciso di uscire dal patto Onu sui Migranti : Il presidente Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti usciranno dall'accordo Onu sui migranti e rifugiati in quanto quest'ultimo presenta delle trattative politiche non pertinenti al pensiero americano. La notizia è stata lanciata dai rappresentanti di Washington e si è diffusa anche in Messico da parte dell'ambasciatrice americana Nikki Haley che ha apertamente affermato: "Le nostre decisioni sull'immigrazione devono essere sempre prese dagli ...

Usa : accordo Onu Migranti mina diritti : 22.55 "Continueremo a impegnarci su numerosi fronti con l'Onu,ma in questo caso semplicemente non possiamo sostenere in buona fede, un processo che mette a rischio i nostri diritti" nei confronti dell'immigrazione e della sicurezza dei confini. Così il segretario di Stato, Tillerson, commenta l'uscita degli Usa dall'accordo dell'Onu sui migranti. "Gli Stati Uniti -prosegue Tillersonsostengono la cooperazione internazionale sui temi migratori, ...

Onu : "Rammarico per la decisione di Trump su accordo Migranti" : Le Nazioni Unite "non dovrebbero perdere questa occasione per migliorare le vite di milioni di persone nel mondo", afferma il presidente dell'Assemblea generale dell'Onu, Miroslav Lajcak. "La ...