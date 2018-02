Migranti | la linea dura di Berlino complica i piani dell' Italia

Migranti - Berlusconi 'Noi e la Lega sulla stessa linea' : ROMA - Dopo la scossa in campagna elettorale innescata dal raid razzista di Macerata , sul tema Migranti Silvio Berlusconi ai microfoni di Radio 24 chiarisce una volta per tutte: 'Noi e la Lega siamo ...

Elezioni - “la linea dura contro i Migranti vale fino al 30% dei voti”. Ecco il motivo delle sparate di Berlusconi e della Lega : Il passo verso destra di Silvio Berlusconi con quel “mezzo milione di immigrati che devono delinquere per vivere” e il salto verso un linguaggio da Ku Klux Klan del leghista Attilio Fontana, pronto a rispolverare il concetto di “razza bianca”, trovano una spiegazione nelle analisi dei sondaggisti. Perché il tema dei migranti e il contro llo dei flussi hanno un peso preciso nelle urne: con probabilità maggiore al 90 per ...

Trump : "Gli Usa via da intesa Onu sui Migranti - non è in linea con le nostre politiche" : Gli Stati Uniti si sfilano dall' accordo delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, il Global Compact on migration firmato nel settembre 2016. Lo annuncia l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki ...