Microsoft Messaggi | reintrodotto il Fluent Design su Windows 10

Microsoft “resuscita” l’app messaggi di Windows 10 con un nuovo aggiornamento : L’applicazione messaggi installata di default in tutti i PC e tablet Windows 10 è stata con il tempo abbandonata da Microsoft con la rimozione dell’integrazione con Skype. L’app è stata aggiornata l’ultima volta nel mese di luglio del 2017 ma per vedere qualche novità bisogna andare addirittura indietro fino al 2016. Fortunatamente Microsoft ha rilasciato ieri un aggiornamento per gli utenti Insider iscritti al ramo di ...

GroupMe - l’app di messaggistica di Microsoft - sbarca anche su Xbox One : L’app di messaggistica di proprietà di Microsoft e sviluppata dal team di Skype, GroupMe, è disponibile al download adesso anche su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X. A segnalarcelo sono stati i nostri colleghi di Windows Central, i quali hanno constatato che le funzionalità su console, essendo una UWP, sono le medesime presenti da tempo su Windows 10 e Windows 10 Mobile. Descrizione GroupMe – il modo semplice e gratuito per restare ...