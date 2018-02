Meta-Moro gate | l' arrangiatore di Silenzio | La canzone l' abbiamo

Nessun plagio sul palco dell’Ariston : Meta e Moro tornano in gara Video : Erano stati accusati di plagio i due artisti che, il 6 febbraio, hanno portato sul palco dell’Ariston “#non mi avete fatto niente”. La canzone sembrerebbe essere in parte identica a un brano presentato a una scorsa edizione di Sanremo Giovani ma scartata e quindi mai edita. Il possibile plagio La canzone era stata ritenuta un possibile plagio [Video], riporta infatti lo stesso ritornello di “Silenzio”, che, come detto sopra, era stata presentata ...

Sanremo 2018 : terza serata. C'è Virginia che prende la scena. Ermal Meta e Fabrizio Moro "Assolti". Fiorello per la finale? : E' Virginia Raffaele la sorpresa della terza serata di Sanremo: l'attrice entra dalla platea nei panni di se stessa e stropiccia il perfezionista Claudio Baglioni. Il festival conferma gli ascolti (9,7 milioni e il 47.7% per la seconda serata), recupera in gara Ermal Meta e Fabrizio Moro, 'assolti' dal sospetto di aver violato il regolamento, e decolla sull'emozione di Poster, nel duetto con i Negramaro. Intanto c'è già la ...

Sanremo - Meta e Moro restano in gara : 'Non siamo dei furbacchioni - le canzoni non ci mancano' : 'Non avete davanti a voi dei furbacchioni'. Ermal Meta si difende davanti ai giornalisti dopo il caso di autoplagio scoppiato a Sanremo per cui era stata sospesa la loro esibizione prevista per la ...

