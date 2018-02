Messaggi da Sanremo La politica impari a includere | si può vincere senza primeggiare

Biagio Antonacci a Sanremo 2018 in un ruolo “inedito” - il Messaggi o per Claudio Baglioni dal teatro Ariston : La presenza di Biagio Antonacci a Sanremo 2018 tra gli ospiti del Festival targato Baglioni non è una novità, ma il cantautore di Rozzano ha voluto per la prima volta confermare la sua partecipazione alla 68esima edizione della kermesse. Lo ha fatto con un messaggio per il collega e amico Baglioni incaricato della direzione artistica e della conduzione del Festival, pubblicando una foto che lo ritrae di fronte allo storico ingresso del teatro ...

Testo de Il coraggio di ogni giorno di Enzo Avitabile con Peppe Servillo a Sanremo 2018 per lanciare un Messaggi o di speranza : Il coraggio di ogni giorno di Enzo Avitabile con Peppe Servillo è una delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2018 . A una settimana esatta dall'inizio del Festival, come da tradizione sono stati pubblicati sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni i testi dei brani in gara a Sanremo . Enzo Avitabile parteciperà nei Big insieme al musicista Peppe Servillo , ed insieme porteranno sul palco un brano scritto dallo stesso Avitabile e Pacifico, dal ...

Renato Zero non sarà a Sanremo 2018 - arriva il Messaggio per Claudio Baglioni : “Sarò il primo spettatore” : Renato Zero non sarà a Sanremo 2018. arriva la smentita ufficiale da parte dell'artista romano che, sui suoi canali social, afferma che non sarà presente tra gli ospiti della prossima edizione della kermesse condotta da Claudio Baglioni. La notizia è stata battuta in lungo e in largo, sulla carta stampata e sul web, ma non sono mai esistite conferme circa un'eventuale presenza di Renato Zero sul palco dell'Ariston. Un piccolo sogno infranto, ...