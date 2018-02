Mercedes-AMG GT4 - Prime foto spia ufficiali della quattro porte

Mercedes AMG GT4 - La quattro porte beccata al pit-stop : La berlina quattro porte AMG, nota fino a oggi come Mercedes-AMG GT4 , potrebbe evolversi ulteriormente in un allestimento ancora più sportivo. La vettura, che non deriva dalla CLS, ma è piuttosto una AMG GT a quattro posti, è nata con l'intenzione di offrire prestazioni e piacere di guida e dovrebbe utilizzare anche i powertrain ibridi di nuova generazione della famiglia EQ Power+.Le modifiche per la GT4 S. Finora, la berlina era stata ...

Mercedes-Benz Classe G - Prime immagini delle AMG Line e Night Package : Dopo aver presentato la nuova generazione della Classe G al Salone di Detroit, la Mercedes-Benz ha diramato le Prime informazioni riguardo alle varie versioni che andranno a popolare i listini di questo modello. La fuoristrada arriverà presto sul mercato in vari allestimenti, alcuni dei quali saranno personalizzabili con le dotazioni dei pacchetti AMG Line e Night Package.Assaggio di G 63. In attesa del debutto delle immancabili versioni AMG, le ...

Mercedes AMG - tornano le versioni 53 per CLS e Classe E : Allo stand di Mercedes al Salone di Detroit spazio anche per tre novità firmate AMG con la sigla 53 e 4Matic +: si tratta della Classe E in versione berlina e cabrio e della nuovissima CLS. Sotto il ...

Mercedes-AMG E 53 4Matic+<br> - Presentata a Detroit in versione Coupé e Cabriolet : Accanto alla CLS, allo stand Mercedes al Salone di Detroit sono esposte anche le nuove AMG E 53 4Matic+ nelle varianti Coupé e Cabriolet. Il cuore pulsante di questi due modelli è il nuovo sei cilindri in linea di 3.0 litri turbocompresso con sistema EQ Boost da 435 CV e 520 Nm, abbinato alla trazione integrale 4Matic+ e cambio automatico Speedshift Dct AMG a nove marce. La Casa dichiara 250 km/h di punta massima autolimitati (270 km/h con il ...

Mercedes-AMG presenta l'app Race Scout : un hub online per piloti : Dove e quando è impegnato un determinato team? Chi ha bisogno di nuovi piloti? Quale pilota ha sufficiente esperienza ed è alla ricerca di nuovi impieghi? E come possono entrare in contatto nel modo migliore i team manager interessati...