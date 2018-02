Medici di famiglia in pensione in 5 anni | 14 milioni di italiani senza

Allarme Medici di famiglia : in cinque anni 14 milioni di italiani saranno senza : Nei prossimi cinque/otto anni i pensionamenti dei medici di famiglia anni priveranno 14 milioni di cittadini di questa figura professionale. A lanciare l'Allarme la Federazione medici di medicina ...

Allarme carenza Medici - 45mila in pensione nei prossimi 5 anni : 14 milioni di italiani saranno senza quello di famiglia : I pensionamenti dei medici di famiglia «nei prossimi cinque-otto anni priveranno 14 milioni di cittadini di questa figura professionale». Lo afferma all'ANSA il segretario nazionale...

Allarme influenza - Medici di famiglia in allerta : “Attenzione ai molti casi di AH1N1 e per i pazienti non vaccinati” : “Tutti i medici di medicina generale della Fimmg Napoli sono in allerta per una possibile recrudescenza dell’epidemia influenzale. A preoccuparci è il nuovo e repentino peggioramento delle condizioni climatiche, ma anche l’alto numero di complicanze respiratorie che stiamo rilevando nei pazienti più anziani o affetti da malattie croniche“. A tenere alta l’attenzione sull’epidemia influenzale sono i medici di famiglia della Fimmg ...

Corongiu : Medici famiglia? dal 2021 problemi nel Lazio : Roma – Questo è quanto ha detto Maria Corongiu, segretario regionale della Fimmng, all’agenzia Dire: “La chiave per risolvere la mancanza di nuovi medici, rispetto al... L'articolo Corongiu: medici famiglia? dal 2021 problemi nel Lazio su Roma Daily News.

Liguria - picco di influenza : Medici di famiglia visitano in pronto soccorso : Accordo straordinario a Genova per far fronte all’emergenza ed evitare le code. Le Regioni si attrezzano anche se il numero maggiore di casi è previsto a metà gennaio