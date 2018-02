Medici di famiglia | in 5 anni 14 milioni di italiani saranno senza

Medici di famiglia - nei prossimi 5 anni 14 milioni di italiani resteranno senza : Secondo la stima dei sindacati rimarranno senza medico di base circa 14 milioni di italiani. Sicilia, Lombardia, Campania e Lazio le regioni più critiche

Allarme carenza Medici - 45mila in pensione nei prossimi 5 anni : 14 milioni di italiani saranno senza quello di famiglia : 'Appare quasi ridicolo - sottolinea - assistere al fatto che nessuna forza politica che aspira a governare il Paese proponga e si impegni sul tema dell'assistenza territoriale'. Una 'emorragia' di 45.

Allarme influenza - Medici di famiglia in allerta : “Attenzione ai molti casi di AH1N1 e per i pazienti non vaccinati” : “Tutti i medici di medicina generale della Fimmg Napoli sono in allerta per una possibile recrudescenza dell’epidemia influenzale. A preoccuparci è il nuovo e repentino peggioramento delle condizioni climatiche, ma anche l’alto numero di complicanze respiratorie che stiamo rilevando nei pazienti più anziani o affetti da malattie croniche“. A tenere alta l’attenzione sull’epidemia influenzale sono i medici di famiglia della Fimmg ...

Corongiu : Medici famiglia? dal 2021 problemi nel Lazio : Roma – Questo è quanto ha detto Maria Corongiu, segretario regionale della Fimmng, all’agenzia Dire: “La chiave per risolvere la mancanza di nuovi medici, rispetto al... L'articolo Corongiu: medici famiglia? dal 2021 problemi nel Lazio su Roma Daily News.

Liguria - picco di influenza : Medici di famiglia visitano in pronto soccorso : Accordo straordinario a Genova per far fronte all’emergenza ed evitare le code. Le Regioni si attrezzano anche se il numero maggiore di casi è previsto a metà gennaio

Influenza - Medici famiglia : quasi 7 mln pazienti visitati in 3 gg : Roma, 5 gen. (askanews) Sono quasi 7 milioni i pazienti visitati negli ultimi tre giorni negli studi dei Medici di Famiglia italiani. Un numero in aumento del 30% circa rispetto allo stesso periodo ...

Allarme dei Medici di famiglia : “La vera influenza non è ancora arrivata. Ospedali a rischio in vista del Capodanno” : Con questa nuova perturbazione, e con il relativo calo delle temperature, il rischio di contrarre l’influenza è alto. Per questo i medici di medicina generale della Fimmg Napoli lanciano un Allarme e chiariscono che «l’influenza stagionale non ha ancora colpito». Sono infatti in molti a credere che il virus influenzale abbia già fatto il proprio corso nei giorni che hanno preceduto il Natale. «Diversi pazienti – spiegano Luigi Sparano e Corrado ...

Natale e Capodanno - Zingaretti : “29 ambulatori Medici di famiglia aperti” : Durante le prossime festività natalizie e di fine anno (23-24-25-26-30-31 dicembre e 1-6 e 7 gennaio) in tutta la Regione saranno operativi e dunque accessibili i 29 ambulatori di Cure Primarie gestiti da medici di medicina generale e con la presenza dell’infermiere. La rete di continuità assistenziale funzionerà nelle giornate di sabato, domenica e festivi con orario continuato dalle […] L'articolo Natale e Capodanno, Zingaretti: ...

Sanità : Medici di famiglia sfatano 'fake news' - online portale Simg : Con la forza della scienza si risponde a domande come "è vero che le bevande alcoliche sono dissetanti?", "è vero che per dimagrire vanno eliminati drasticamente pane e pasta?", "è vero che mangiare ...

Sanità : Medici di famiglia sfatano 'fake news' - online portale Simg : Con la forza della scienza si risponde a domande come 'è vero che le bevande alcoliche sono dissetanti?', 'è vero che per dimagrire vanno eliminati drasticamente pane e pasta?', 'è vero che mangiare ...

Omnia Salute : nasce il portale dei Medici di famiglia per sfatare le fake news : Si chiama Omnia Salute ed è il primo portale certificato curato dai medici di famiglia per i cittadini (e i pazienti). È stato lanciato durante il 34° Congresso della Società Italiana di medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG) che si è svolto recentemente a Firenze. Il sito è costruito su tre livelli: il primo di tipo informativo sulle principali patologie che spaziano dall’influenza all’osteoporosi, dalle allergie alle malattie ...