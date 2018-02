Mazda - In arrivo nuovi motori sulla CX-5

quattroruote

(Di venerdì 9 febbraio 2018) La gamma della nuovaCX-5 è già stata aggiornata per il mercato giapponese. stato infatti annunciato l'dizzazioni Skyactiv aggiornate, derivate da quelle della sorella maggiore CX-8, riservata al mercato interno. Benzina più efficienti, diesel da 190 CV. In attesa di sapere quando queste unità saranno introdotte anche in Europa, con la possibilità di vederle anchenuova6 attesa al Salone di Ginevra, andiamo a scoprire i primi dati tecnici. Per i benzina 2.0 e 2.5 Skyactiv-G sono previstipistoni a basso attrito, scarico e iniettori modificati e una nuova elettronica di gestione per ridurre i consumi senza modificare potenza e coppia erogate. Per il diesel 2.2 Skyactiv-D è invece previsto l'di una inedita versione da 190 CV e 450 Nm, che dovrebbe sostituire l'attuale 175 CV. In questo caso, gli aggiornamenti coinvolgono ...