Mattarella per il Giorno del Ricordo | ' Gravissimi rischi da nazionalismo estremo e odio

Bertolaso assolto dopo le infamie Perché Mattarella non chiama? I giornali dei pm non chiedono scusa : Perché Sergio Mattarella che è anche Presidente del Consiglio della Magistratura, non invia un telegramma, o non telefona a Guido Bertolaso, assolto da ogni accusa dopo anni di infamanti accuse? Segui su affaritaliani.it

Mattarella : atenei centrali per l'Italia : 12.55 "Gli atenei hanno un ruolo decisivo per il nostro Paese e per la nostra comunità". Lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia di inaugurazione del 796esimo anno accademico dell'Università di Padova. "Ci sono molti aspetti che vanno affrontati e una riflessione è necessaria" dal punto di vista normativo, per quanto riguarda le università, ha anche detto Mattarella.

Da Mattarella alla Boschi - Bolzano croce e delizia per il centrosinistra : Maria Elena Boschi è stata candidata dal Partito Democratico nel collegio uninominale di Bolzano per il suo "impegno sulle autonomie" e perché ha seguito "la vicenda degli accordi con il Trentino Alto Adige". Così Matteo Renzi ha spiegato a RepubblicaTv la scelta del collegio altoatesino per l'ex ministra per le Riforme, aggiungendo che in passato "è accaduto a tante personalità, e anche Sergio Mattarella fu ...

Gasparri - FI - : Mattarella non ha chiamato i genitori della ragazza fatta a pezzi - perchè? : Maurizio Gasparri , FI, si chiede perchè per la ragazza fatta a pezzi non ci sia stata la solidarietà come per i fatti di Macerata a partire dalle istituzioni. Secondo il senatore di Forza Italia si ...

Erdogan a Roma per incontrare Mattarella - Gentiloni e Bergoglio : Roma blindata per la visita di Recep Tayyip Erdogan. Il presidente turco è arrivato domenica sera a Fiumicino e oggi incontrerà il Capo dello Stato Sergio Mattarella, il premier Paolo Gentiloni e Papa ...

Erdogan - in Italia lunedì 5 febbraio per incontrare Gentiloni - Mattarella e il Papa : Nemmeno Papa Francesco così spesso preoccupato, a parole, della pace e della giustizia nel mondo. Sembra incredibile che non ci sia una critica sui media sull'opportunità di questa visita... anche da ...

Cina - lanciato satellite con 'sentinella' italiana per studiare i terremoti Scambio di complimenti fra Mattarella e Xi Jinping : 'Il lancio di LIMADOU rappresenta una nuova testimonianza dell'eccellenza della ricerca del nostro Paese a livello internazionale, e porta in orbita l'importante investimento in scienza e tecnologie ...

Cina - lanciato satellite con 'sentinella' italiana per studiare i terremoti : scambio di complimenti tra Mattarella e Xi Jinping : La mutua fiducia politica e la cooperazione concreta in vari settori si sono approfondite costantemente'. 'I proficui risultati conseguiti nel suddetto progetto satellitare, testimonianza del ...

Cina - lanciato satellite con 'sentinella' italiana per studiare i terremoti. Scambio di complimenti fra Mattarella e Xi Jinping : La mutua fiducia politica e la cooperazione concreta in vari settori si sono approfondite costantemente'. 'I proficui risultati conseguiti nel suddetto progetto satellitare, testimonianza del ...

Mattarella e Xi Jinping : la cooperazione Italia-Cina è eccellente : Roma, 2 feb. , askanews, Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, si sono scambiati messaggi in occasione del lancio avvenuto ...

I pendolari scrivono a Mattarella "Intervento concreto per la sicurezza" : I comitati dei pendolari lombardi scrivono al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere un intervento dopo la tragedia di giovedì scorso che ha causato la morte di tre persone.

Sergio Mattarella : "Il fascismo non ha avuto meriti". Per il capo dello Stato razzismo e guerra non furono solo degli "episodi" : "Sorprende sentir dire, ancora oggi, da qualche parte, che il fascismo ebbe alcuni meriti ma fece due gravi errori: le leggi razziali e l'entrata in guerra. Si tratta di un'affermazione gravemente sbagliata e inaccettabile, da respingere con fermezza". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando il Giorno della memoria.Per il capo dello Stato "razzismo e guerra non furono deviazioni o episodi rispetto al suo modo di ...