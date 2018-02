MASTERCHEF ITALIA 7 Diretta puntata 8 febbraio Concorrenti ed eliminati | colpo di scena

MASTERCHEF ITALIA 7/ Diretta puntata 8 febbraio. Concorrenti ed eliminati : un notaio per il giallo della pasta : Masterchef Italia 7, anticipazioni ottava puntata 8 febbraio: arriva un notaio per un parere super partese. Prova in esterna nell'ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 22:52:00 GMT)

MASTERCHEF ITALIA 7/ Diretta puntata 8 febbraio. Eliminati : Manuela e Marianna a casa con accusa pesante : MASTERCHEF ITALIA 7, anticipazioni ottava puntata 8 febbraio: arriva un notaio per un parere super partese. Prova in esterna nell'ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 22:27:00 GMT)

MASTERCHEF ITALIA 7/ Diretta puntata 8 febbraio. Concorrenti ed eliminati : Invention test a coppie : Masterchef Italia 7, anticipazioni ottava puntata 8 febbraio: arriva un notaio per un parere super partese. Prova in esterna nell'ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 21:54:00 GMT)

MASTERCHEF ITALIA 7/ Diretta puntata 8 febbraio. Concorrenti ed eliminati : Mystery Box con vendetta : MASTERCHEF ITALIA 7, anticipazioni ottava puntata 8 febbraio: arriva un notaio per un parere super partese. Prova in esterna nell'ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 21:26:00 GMT)

MASTERCHEF ITALIA 7/ Anticipazioni e diretta : nuove polemiche in arrivo? (ottava puntata) : MASTERCHEF ITALIA 7, Anticipazioni ottava puntata 8 febbraio: arriva un notaio per un parere super partese. Prova in esterna nell'ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 17:15:00 GMT)

Città Olinda/ L’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini ospiterà la prova in esterna di MASTERCHEF ITALIA 2018 : Città Olinda è L’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini e questa sera ospiterà le due brigate di Masterchef Italia 2018 per la prova in esterna. (Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 10:35:00 GMT)

MASTERCHEF ITALIA 7/ Anticipazioni e diretta : arriva un notaio per "regolare i conti" (ottava puntata) : Masterchef Italia 7, Anticipazioni ottava puntata 8 febbraio: arriva un notaio per un parere super partese. Prova in esterna nell'ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 07:00:00 GMT)

MASTERCHEF ITALIA su Sky Uno. Stasera prova in esterna presso ex ospedale psichiatrico : Molti i colpi di scena della nuova puntata di MasterChef Italia –prodotta da Endemol Shine Italy – in onda domani, giovedì 8 febbraio alle 21.15 su Sky Uno HD. Per i 12 aspiranti chef rimasti in gara e per i giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo sorprese e momenti inaspettati che richiederanno un parere super partes....

Colpi di scena nell'ottava puntata di MASTERCHEF Italia : Inoltre, come ogni settimana, Bruno Barbieri rivela tecniche, ingredienti, trucchi e segreti del mondo della cucina; Antonino Cannavacciuolo, in esclusiva dal suo ristorante stellato Villa Crespi, ...

ITALO SCREPANTI ELIMINATO/ Video : quel saluto rifiutato (MASTERCHEF ITALIA 7) : Masterchef Italia 7, ITALO SCREPANTI ELIMINATO. Il concorrente lascia il programma ma non mancano le polemiche con gli altri compagni di squadra. Guarda il Video.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 20:43:00 GMT)

Italo Screpanti eliminato/ Pubblico diviso : giusto o no il suo addio? (MASTERCHEF ITALIA 7) : Masterchef Italia 7, Italo Screpanti eliminato. Il concorrente lascia il programma ma non mancano le polemiche con gli altri compagni di squadra. Guarda il video.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 12:51:00 GMT)

MASTERCHEF ITALIA 7 - fuori Italo : il suo sorrisone berlusconiano da giocatore di golf mancherà al pubblico? : Inforcate gli occhiali scuri, preparate i fazzoletti, listate a lutto le bacheche Facebook, ammainate le bandiere a mezz’altezza. È successo quello che tutti temevano da almeno un paio di puntate: Italo non può più dire “I have the control”. Lo diciamo come lo direbbe lui che a ogni puntata ha voluto rifilarci una decina di metafore da Boeing 767: è stato il peggiore dei suoi atterraggi. Nessun autore televisivo avrebbe mai potuto sognare ...

ITALO SCREPANTI ELIMINATO/ Nel bene e nel male è lui il 'trionfatore' di questa edizione?(MASTERCHEF ITALIA 7) : Masterchef Italia 7, ITALO SCREPANTI ELIMINATO. Il concorrente lascia il programma ma non mancano le polemiche con gli altri compagni di squadra. Guarda il video.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 10:20:00 GMT)

ITALO SCREPANTI ELIMINATO/ Video - "la quercia si può spezzare ma non si piega" (MASTERCHEF ITALIA 7) : Masterchef Italia 7, ITALO SCREPANTI ELIMINATO. Il concorrente lascia il programma ma non mancano le polemiche con gli altri compagni di squadra. Guarda il Video.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 08:27:00 GMT)