Arrestato in Messico il capo del cartello della droga dei Los Zetas, José Marea Guizar Valencia detto 'Z43', su cui pesava una taglia di 5 milioni di dollari negli Usa. E' stato catturato in un quartiere esclusivo di Città del Messico, "senza l'uso della forza", ha precisato il capo della sicurezza. Su Guizar, che ha doppia cittadinanza Usa e del Messico, erano stati emessi diversi mandati d'arresto in entrambi i Paesi, per accuse come traffico di droga e di armi, crimine organizzato, omicidio e sequestro.(Di sabato 10 febbraio 2018)

