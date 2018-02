Martin Schulz ha detto che rinuncerà ad entrare nel nuovo governo tedesco

Germania - Martin Schulz rinuncia al ministero degli Esteri nel governo Merkel : Martin Schulz non sarà ministro degli Esteri nel governo di coalizione guidato da Angela Merkel. Il leader dell’Spd ha ufficializzato la sua rinuncia alla carica in una dichiarazione scritta e ha spiegato il suo gesto sottolineando che va chiuso il dibattito sulle nomine per non mettere a rischio il voto della base del partito sulla Grosse Koalition. “Dichiaro la mia rinuncia all’ingresso nel governo tedesco – scrive Schulz – e ...

Accordo di governo in Germania. Martin Schulz tira dalla sua Angela Merkel su sanità - pensioni - rifugiati - Europa e ambiente : Ventotto: è il numero delle pagine del programma su cui l'Union di Angela Merkel e i socialdemocratici di Martin Schulz si sono accordati per dare vita ad una riedizione della Groß e Koalition. Ci sono voluti tre giorni per trovarsi d'Accordo su tutti i punti. Adesso la parola passerà ai congressi dei vari partiti coinvolti: Cdu e Csu (ovvero i due che compongono l'Union) e Spd. L'ipotesi di un ritorno alle urne, con un ...

Martin Schulz potrebbe spingere l'Europa a una svolta : Una cura di opposizione Se la cancelliera non troverà un'intesa con la sinistra, insomma, rischia di doversi ritirare dalla vita politica, rafforzando la posizione del capofila dei socialdemocratici, ...

