Mario Serpa e Claudio Sona a Uomini e Donne | pace fatta con Maria De Filippi

Uomini e donne - Juan Fran Sierra sul ritorno di fiamma tra Claudio Sona e Mario Serpa : Il 2017 si è chiuso con un vero e proprio colpo di scena per tutti i fan di Uomini e donne, che a Natale hanno trovato un gradito regalo sotto l’albero: il ritorno come coppia di Claudio Sona e Mario Serpa. Proprio quando sembrava che tutto fosse ormai perduto e che la nota vicenda che ha travolto l’ex tronista – accusato dal suo ex Juan Fran Sierra di aver portato avanti un trono finto in quanto ancora sentimentalmente legato ...