Macerata | nigeriano bloccato a Milano Sarebbe coinvolto nella morte di Pamela

Macerata - tra Orlando e Salvini è scontro. Il leader leghista : 'Con la riforma libereranno il nigeriano killer' : La cronaca, e gli ultimi scioccanti casi, entrano, e non è una novità, nella campagna elettorale in vista del voto del prossimo 4 marzo. Duro scontro tra il ministro della Giustizia Andrea Orlando e il ...

Macerata - Traini resta in carcere dopo il raid razzista. Cade l'accusa di omicidio per Il nigeriano fermato per la morte di Pamela : 'Ha avuto una crisi, ho avuto paura e sono fuggito' ha detto il nigeriano al giudice che lo tiene in carcere per occultamento e vilipendio di cadavere

Macerata - morte Pamela - il nigeriano aveva un complice : l'avrebbe aiutato a fare a pezzi la ragazza : Ore contate per il complice di Innocent Oseghale, l'ex rifugiato nigeriano accusato di aver ucciso e fatto a pezzi la diciottenne romana Pamela Mastropietro. La procura di Macerata sta facendo ...

