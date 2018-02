Macerata | la polizia carica i dimostranti di Forza Nuova

Macerata - polemica sul divieto ai cortei. E la polizia carica corteo Fn : Sale la tensione a Macerata . Dopo la morte di Pamela Mastropietro, dopo il ritrovamento del suo cadavere spezzettato in una valigia e l'arresto di Innocent Oseghale, dopo il folle raid di Luca Traini, ora la cittadina delle Marche è divisa a metà. Per questo fine settimana erano stati annunciati cortei contrapposti, Forza Nuova e CasaPound contro l'immigrazione da una parte e il variegato universo delle sinistre dall'altro. Il ...

Macerata - Forza Nuova viola divieto del questore : cariche della polizia contro manifestanti : Avevano detto che non avrebbero rinunciato a sfilare per le vie di Macerata e lo hanno fatto violando il divieto del questore e lo stop della Prefettura. Così ci sono state cariche della polizia nelle vie del centro della città marchigiana per una manifestazione organizzata da Forza Nuova. Una quarantina di attivisti del movimento di ultradestra, guidati da Roberto Fiore, hanno cercato di entrare nella centralissima piazza della Libertà, ma sono ...