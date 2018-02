Macerata | Galantino Cei | “Ingiustificabili spari verso chi ha pelle diversa Tema

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Il raid xenofobo avvenuto asabato scorso “non può essere giustificato” in alcun modo. “Perché se cominciamo a distinguere i morti che possono essere pianti da quelli che si possono accettare come un prezzo da pagare diventiamo veramente una realtà nella quale diventa impossibile vivere”. Lo ha sottolineato monsignor Nunzio, segretario generale della Cei a Tv2000, in occasione dei 20 anni di Tv2000 e InBlu Radio. “Non posso giustificare il fatto che qualcuno con una pistolaai primi che incontra solo perché hanno il colore delladalla mia. Quello che è successo aè drammatico, non si giustifica“, ha detto il segretario generale della Cei. “Quando si dice – ha proseguito – che chi ha ‘ammazzato’ gli immigrati ha ‘ammazzato’ gente per vendetta, si vuole trovare una ...