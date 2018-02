Macerata | Futura | domani in piazza e il 24 con Anpi a Roma

meteoweb.eu

: Sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’attività della città futura... Non c’è in essa nessuno che stia… - colvieux : Sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’attività della città futura... Non c’è in essa nessuno che stia… - violet6femme : a futura memoria, perché niente resterà impunito (cit.) #coglioners #macerata #10febbraio - futura_dem : Occorre capire le ragioni di tutti, occorre essere in grado di sostenere e difendere le nostre idee di libertà e di… -

(Di venerdì 9 febbraio 2018), 9 feb. (AdnKronos) – “saremo ine il 24 saremo aalla manifestazione organizzata dall’. L’antifascismo per noi non è un feticcio, rappresenta le fondamenta della nostra democrazia, è pace e libertà. Saremo in ogniper ribadire che l’Italia non è odio e violenza, ma accoglienza, solidarietà, convivenza civile”. Così la retein una nota comunica la presenza alla manifestazione di, dove sarà presente con una delegazione guidata da Marco Furfaro, Filiberto Zaratti e Maria Pia Pizzolante. L'articoloine il 24 consembra essere il primo su Meteo Web.