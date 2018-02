Macerata | corteo di Forza Nuova | tafferugli con la polizia Fermati una ventina di

Macerata : domani corteo - chiuse le scuole : 15.29 Il sindaco di Macerata Romano Carancini ha disposto la chiusura, domani, delle scuole di ogni ordine e grado. Il trasporto pubblico della città sarà sospeso dalle 13.30. domani la prevista manifestazione contro il razzismo e fascismo che vedrà la partecipazione di centri sociali,e settori dell'associazionismo sindacale e non,in dissenso con il divieto vigente di manifestare in città. In piazza ancora i militanti di Forza Nuova dopo i ...

Razzismo - domani Macerata in corteo nonostante il divieto. Striscione a Morrovalle : "Onore a Traini" : A Macerata ma non solo, per dire no al Razzismo e al fascismo: domani, in diverse città italiane, si terranno manifestazioni e cortei di vari gruppi, associazioni e partiti politici che...

Anpi 'Manifestazione il 24 a Roma'. Macerata blindata per il corteo antirazzista : La manifestazione alla fine, nonostante il divieto della prefettura, si farà e Macerata si blinda per motivi di sicurezza. Il sindaco Romano Carancini, che nei giorni scorsi aveva lanciato a tutti un ...

Il corteo antifascista divide la sinistra - Macerata teme il caos : Mai si sarebbe potuto immaginare che, prima o poi, venisse sconsacrata e sconvocata da sinistra una di quelle tipiche manifestazioni anti-fasciste che si sono susseguite sempre uguali lungo il 900 ...

Sparatoria razzista a Macerata - corteo di Forza Nuova : tensioni e scontri con la polizia : Il corteo organizzato da Forza Nuova ha violato il divieto del Questore e l’appello del sindaco che ha chiesto lo stop di tutte le manifestazioni

'No al razzismo' : corteo nel centro di Napoli dopo i fatti di Macerata : Al grido di 'Basta razzismo', la rete antifascista di Napoli e la comunità africana hanno manifestato questo pomeriggio nel centro cittadino, tra piazza Trieste e Trento e Piazza Plebiscito , dopo i ...

Macerata - polemica sul divieto ai cortei. E la polizia carica corteo Fn : Sale la tensione a Macerata. Dopo la morte di Pamela Mastropietro, dopo il ritrovamento del suo cadavere spezzettato in una valigia e l'arresto di Innocent Oseghale, dopo il folle raid di Luca Traini, ora la cittadina delle Marche è divisa a metà. Per questo fine settimana erano stati annunciati cortei contrapposti, Forza Nuova e CasaPound contro l'immigrazione da una parte e il variegato universo delle sinistre dall'altro. Il ...

Corteo Macerata : Anpi rinuncia e Forza Nuova no. Polemica per il divieto a tutti - ma il Viminale insiste : Anpi e Arci hanno annullato tutto, Forza Nuova non ci pensa nemmeno. E’ Polemica sul divieto generalizzato di manifestare in piazza a Macerata dopo la tentata strage di Luca Traini sabato scorso. Ma il Viminale insiste: “Se le forze politiche si rifiuteranno di rinviare le manifestazioni, ci penserà il Viminale a vietarle”. Leu ha scritto una lettera al governo per chiedere che “fascismo e antifascismo non siano ...

Macerata - lo stop dell'Anpi al corteo antifascista : «Scelta impopolare - sarà compresa più avanti» - : Il punto è che Macerata è una città provata da tante cose , dal terremoto e da questi due terribili fatti di cronaca , l'attentato fascista di Luca Traini, e la tragica vicenda di Pamela Mastropietro,...